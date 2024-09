Diarista Rita Silva reclama de buraco e alagamentos constantes na passagem Gaspar Dutra

Há mais de 40 anos, moradores da passagem Gaspar Dutra, entre a avenida João Paulo ll e a passagem São Benedito, no bairro do Curió-Utinga, enfrentam transtornos por causa de buracos na rua, bueiros entupidos e constantes alagamentos, que deixam o local impossível de trafegar.

A moradora Rita Silva, de 45 anos, já perdeu as contas de quantas vezes viu sua casa alagada por causa das chuvas. "Sempre foi assim, qualquer chuva que dá aqui enche tudo e entra para nossa casa. Aparecem cobras, vivemos em uma peleja aqui. Só prometem que vão fazer algo e nunca fazem nada, aí nós reclamamos, só Deus por nós aqui. Qualquer água enche, e pra secar demora muito", afirma.

Os buracos causam riscos de quedas, além de ficarem empoçados com água suja, formando um lamaçal na via. "Tem esse buraco, já vi pessoas caindo ai, passa criança passa idoso, porque não temos por onde passar. Já vi carros caindo nesse buraco", diz.

A moradora Rita Silva fala sobre a buraqueira na passagem Gaspar Dutra, no bairro do Curió-Utinga (Bruno Macedo / Reprodução)

Animais peçonhentos também são presença constante no local. Eles invadem a casa porque vêm junto com a água. "Aparecem muitas cobras, elas comem as galinhas da vizinha, horrível. Entra tudo quanto é bicho, cobra sapo e até fezes na nossa casa. Minha casa inundou em janeiro deste ano, perdi cama e outros móveis", lamenta.

"O Poder Público tem que vir aqui fazer o serviço, porque entra ano e sai ano e é a mesma coisa, não muda. E nós estamos sofrendo com esses alagamentos, o inverno está próximo, qualquer chuva forte essa rua vai pro fundo", explica.

A moradora conta que uma das vizinhas chega a desentupir por conta própria alguns dos bueiros, para evitar transtornos. "Só fica na promessa, ninguém toma providências para iniciar a obra. Tem uma vizinha que sempre desentope os bueiros, mas não adianta. Tem que ser feito o serviço, de todas as ruas aqui no bairro a nossa é a que mais está sofrendo com inundações", lamenta.

A via esta sem asfalto, cheia de buracos e sofrendo com alagamentos constantes. (Bruno Macedo / Reprodução)

A moradora Elizabeth Costa, de 70 anos, também está se sentindo prejudicada com a situação. Ela diz que sua casa já ficou inundada várias vezes. "Quando chove enche tudo aqui, umas quatro vezes minha casa já foi alagada, todo ano é assim, principalmente quando chove. Quando chegar o inverno, vou ter que levantar o piso de casa, porque senão, acaba com os móveis da gente", fala.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

