Cozinheira Marilene Anunciada reclama de alagamento constante em parada de ônibus na BR

O trecho onde está localizado um ponto de ônibus, no km 2, na BR 316, em Ananindeua, está em condições precárias, devido aos alagamentos constantes há mais de três anos. A estrutura da parada de ônibus também está deteriorada, segundo a denunciante Marilene Anunciada, de 56 anos. Ela é cozinheira e todos os dias precisa usar o transporte público.

O maior problema para Marilene é ter que enfrentar o alagamento que fica em volta do ponto de ônibus diariamente. Além disso, a estrutura do parada está deteriorada. sem Coberta, toda enferrujada e sem bancos. "Todos os dias venho pra cá, esperar meu ônibus neste mesmo horário. Há anos está parada, está assim', diz.

"Corremos riscos porque à noite é escuro, temos que ir para um lugar que não esteja alagado, porque tem mais de três anos que está com esse alagamento aqui, tem vezes que não podemos nem andar aqui, porque enche tudo quando chove, a água fica no meio das nossas pernas", relata.

Marilene Anunciada reclama de alagamento constante em parada de ônibus na BR. ((Wellyda Farias)) ((Wellyda Farias))

O matagal ao redor também incomoda Marilene, fica impossível esperar o ônibus no local, que de movimentação intensa em grande parte do dia. "Aqui é muito movimento, desde 5 horas da manhã até à noite, mas é nesta condição. Temos que pegar o ônibus fora do ponto de espera porque na parada ali ninguém fica, é só de enfeite, não serve para nada", reclama.

"Eu acho que um bueiro entupido deixou a situação desse jeito. Entra ano e sai ano, muda de gestão, mas esse pedaço é a mesma coisa sempre. À noite aqui ainda é escuro, só fica iluminado quando tem os vendedores com as barracas, mas quando eles vão embora, fica uma escuridão total", fala.

A denunciante lamenta o abandono do local. "É complicado porque pagamos nossos impostos e vivemos nessa situação. O ônibus pra onde eu moro é precário, aí ainda tem essa parada de ônibus assim. É complicado para o trabalhador que sai de casa passar por essa situação todos os dias.

Alagamentos constantes no local já duram mais de três anos. (Reprodução: Bruno Macedo)

Em nota o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informa que o local receberá nos próximos meses obras de drenagem e parada de ônibus nova, dentro do projeto de reestruturação da BR-316.

