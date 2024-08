Gestora educacional Ângela Silva diz que rua do Tenoné tem constantes alagamentos

No bairro do Tenoné, em Belém, moradores da rua WE 6 lidam há três anos com constantes alagamentos. A gestora educacional Ângela Silva, de 49 anos, diz que a situação traz perigos para a vizinhança.

A gestora educacional Ângela Silva, de 49 anos

A denunciante trabalha em uma escola localizada na via, e além dessa escola, existem mais três na mesma rua. "Eu trabalho aqui desde o início deste ano, mas os moradores dizem que essa rua já alaga há mais de três anos. Para nós é muito difícil porque os pais vêm pegar seus filhos na escola e não tem como estacionar aqui, tem que estacionar em outra rua", fala.

Com os alagamentos, aumentam os riscos de contaminações por doenças, justamente porque o lixo se mistura com a água das chuvas e para entrar ou sair de suas casas, moradores precisam enfiar os pés na água suja. "É rato, é lixo passando, fora as doenças. Então para nós como escola, como moradores é muito difícil", lamenta.

No bairro do Tenoné, em Belém, moradores da rua WE 6

Alguns moradores fizeram uma parte mais alta nas calçadas de suas casas, para tentar conter a água que entra nas residências, mas a ideia não funcionou. "Mesmo assim, a água ainda entra, invade a escola, principalmente quando chove muito forte, por conta desses dois canos que às vezes saem com a força do temporal", explica.

"Eles fizeram uma parte mais alta de calçada para a água não entrar. Então, entra água e é muito difícil porque temos 200 crianças aqui na escola, então é ruim pra gente e também para os moradores. Uma rua alagada, as pessoas que saem para trabalhar tem que levar o sapato na mão, para calçar dentro do ônibus. É complicado", relata.

A questão não é somente sobre o desconforto dos moradores em relação à situação, mas também sobre a saúde da vizinhança. "Essa rua é cheia de escolas, então é difícil para nós. É um apelo que a gente faz. A gente vê os sacos de lixo passando aqui quando alaga, fora as doenças, tem crianças aqui da rua que tomam banho nessa água como se fosse piscina ", conta.

"A gente pede ao Poder Público que venha nos ajudar, Belém é uma cidade tão maravilhosa e não é só essa rua que alaga. Aqui para trás tem mais ruas com o mesmo problema e que não são asfaltadas", diz.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

