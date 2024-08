Vigilante Ribamar Frazão cobra melhorias na passagem Augusta, no Curió-Utinga

Na passagem Augusta, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, a pavimentação asfáltica é o sonho dos moradores, que convivem há muitos anos com os problemas causados pela falta de asfalto, entre outras melhorias na via. Vivendo com alagamentos constantes em sua casa, o vigilante Ribamar Frazão, de 58 anos, conta os detalhes sobre o dia a dia na rua, que fica localizada entre a passagem São Francisco e a estrada da Ceasa.

"O que acontece aqui é que não foi concluído serviço de pavimentação asfáltica, era pra ser feito desde a João Paulo II até aqui na estrada da Ceasa e quando faltavam 100 metros para terminar o serviço foi paralisado", explica o vigilante.

Ele explica que o asfalto na via só traria benefícios para os moradores se fosse feito de maneira específica. "Outra coisa que estamos reivindicando é que essa pavimentação só seria benéfica para nós, se fosse feito um desvio na próxima via ali, por conta de uma vala que passa lá atrás e isso não foi feito", diz.

O vigilante Ribamar Frazão conta os detalhes dos problemas enfrentados pela vizinhança na passagem Augusta. (Ivan Duarte (reprodução) / O Liberal)

Ele lamenta os transtornos que tem vivido todos esses anos. "Até hoje na minha casa, a minha geladeira está em cima de cadeiras porque enche tudo aqui, a casa de todos os vizinhos alaga. Já procuramos a Sesan e nos disseram que a obra tem que ser refeita", conta.

Para ele, a solução do problema não é tão simples. "Fizeram uma avaliação aqui, mas falta recurso e também por conta dessa questão dessa vala que tem que ser feito o desvio lá, terá de fazer algumas desapropriações, porque não tem condições de entrar maquinário ali com a espessura da rua", fala.

A passagem Augusta, no bairro do Curió-Utinga, não possui asfalto e outras irregularidades causam alagamentos constantes na casa dos moradores. (Ivan Duarte / O Liberal)

O problema só aumenta com o passar dos anos. "Já está causando erosão ali, porque era pra ser feito um muro de arrimo, para que essa ladeira não descesse", afirma.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

