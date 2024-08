Autônomo Alex Damasceno fala de alagamentos há mais de 15 anos em rua no Tapanã

Na rua Sol de Verão, no bairro do Tapanã, em Belém, os alagamentos são constantes há mais de 20 anos. Além disso, a rua não possui asfalto e o mato alto está incomodando os moradores, segundo o autônomo Alex Damasceno, de 34 anos.

Alex mora há mais de 15 anos na via com seus familiares e lamenta que a situação seja a mesma. "Nós damos nosso jeito aqui, compramos aterro para amenizar os transtornos aqui na rua. Além disso, nós mesmos temos que cavar para fazer as valas", diz.

Por conta das péssimas condições da via, o carro da coleta de lixo não entra na rua. "O carro do lixo não passa aqui. Temos que levar nosso lixo para a outra rua, atrás do campo, três vezes na semana porque não tem como o carro entrar aqui. Isso há mais de 20 anos, um grande transtorno", desabafa.

O lamaçal na rua também incomoda os moradores, em dias chuvosos não tem como sair de casa sem se sujar. "É complicado, a gente tem que levar um balde com água para lavar nossos pés quando chegar lá no asfalto da outra rua. Queremos principalmente um asfalto aqui, quando chove alaga tudo", conta.

Além de muita lama, falta de saneamento básico, os moradores ainda convivem com a falta de manutenção relacionada ao matagal na rua. Animais peçonhentos costumam aparecer com frequência na área. "Eu já peguei três cobras aqui nesse matagal", fala.

Alagamentos no Tapanã são constantes ()

Alex faz um apelo para que os problemas sejam resolvidos o quanto antes. "Que reflitam um pouco sobre a nossa situação aqui. Nós merecemos dignidade, que é um asfalto e saneamento básico que não temos aqui. Já ligamos diversas vezes para a prefeitura e nunca tivemos respostas", lamenta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

