Cabeleireira Tatiana Oliveira reclama de buracos e alagamentos na passagem José de Alencar

Na passagem José de Alencar, no bairro da Marambaia, em Belém, a cabeleireira Tatiana Oliveira, de 49 anos, reclama da buraqueira e alagamentos na via. Segundo a denunciante, a rua não recebe melhorias há mais de 10 anos

"A rua está completamente abandonada como vocês podem ver, são tantos buracos que vários idosos já caíram aqui tropeçando, porque não temos calçamento, e as calçadas são todas irregulares. Ainda tem essas bancas e placas que tomam conta das calçadas e não temos opção, acabamos andando no meio da rua", reclama.

A via tem um fluxo intenso de veículos, principalmente no horário da manhã. "Ou você anda no meio da rua correndo risco de ser atropelado, ou tenta ir pela calçada, que é quase impossível", afirma.

A cabeleireira Tatiana Oliveira reclama da buraqueira e alagamentos na via. (Reprodução: Bruno Macedo)

Segundo a denunciante, a rede de esgoto da rua está entupida, causando alagamentos constantes. "Quando chove, a nossa rua enche, foi feito há muitos anos atrás um sistema novo de drenagem. Nunca mais houve uma limpeza nos bueiros, acredito que eles estejam tão entupidos que alaga do começo ao fim da rua", fala.

A mãe de Tatiane, uma idosa de 70 anos, já caiu nos buracos da via. "A minha mãe caiu naquela parte mais ali em cima e se ralou toda, se machucou bastante", conta.

"Algumas pessoas aqui da rua já entraram em contato com o órgão responsável, foi feito até um requerimento, mas não recebemos sequer uma visita para que seja feita uma avaliação. As ruas da redondeza estão recebendo melhorias", diz.

Segundo a denunciante, a passagem José de Alencar, na Marambaia, não recebe melhorias há mais de 10 anos. (Reprodução: Bruno Macedo)

A situação fica cada vez mais crítica devido aos veículos pesados que trafegam na via. "Eu gostaria que o Poder Público desse uma atenção para a José de Alencar porque com o tráfego constante de veículos, aqui passam caminhões pesados, a nossa rua está ficando cada vez pior", desabafa.

"E quando chove e enche fica um lamaçal só. Que deem uma olhada e façam algo, nos deem um asfalto novo, olhem para a questão das nossas calçadas", pede Tatiana.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai encaminhar uma equipe para verificar a situação e encaminhar o serviço.

