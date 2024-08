Moradora Shirlei Calabrio reclama de irregularidades na rua Américo Santa Rosa

Na rua Dr. Américo Santa Rosa, no bairro de Canudos, em Belém, moradores reclamam da buraqueira e também dos bueiros deteriorados. O perímetro em questão é o que se inicia a partir da travessa 2° de Queluz e vai até a rua da Olaria. A guia de turismo Shirlei Calabrio, de 60 anos, conta sobre os problemas enfrentados pela vizinhança.

Moradora do bairro há mais de 30 anos, Shirlei diz que está difícil conviver com a situação. "Estamos a há cerca de 6 meses convivendo com esses buracos, e do outro lado da rua virou rio, devido a um resto de obra que não terminou. E na frente da minha casa, jogaram um rolo compressor e acabaram com o serviço que eu já tinha feito", explica.

VEJA MAIS

Shirlei relata que vários carros já caíram nos buracos. "Esse final de semana caiu um carro de aplicativo aqui novamente. A gente vê com frequência acidentes aqui por causa desses buracos. Não temos sinalização, não temos nada aqui, não temos nem uma microdrenagem", desabafa a moradora.

A guia de turismo Shirlei Calabrio, conta sobre os problemas enfrentados pela vizinhança na rua Dr. Américo Santa Rosa (Foto: Wellyda Farias)

A denunciante também reclama da falta de sinalização no local. Além disso, os bueiros abertos e deteriorados por fora, causam problemas para quem trafega na calçada. "Nós estamos sendo prejudicados com essas galerias todas quebradas devido aos caminhões pesados que passam aqui", diz.

Com tantos problemas na rua em que mora, Shirlei diz que está cansada de esperar por mudanças. "Nunca colocaram os tubos necessários aqui, 30 anos que moro nessa rua e nada, é muito complicado", lamenta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas