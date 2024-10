Morador Lindoval Soares reclama de alagamento e falta de saneamento no Guamá

Rua alagada diariamente e falta de saneamento básico, é assim que moradores da passagem São Sebastião, no bairro do Guamá, em Belém, vivem há mais de 12 anos. O supervisor de empresas Lindoval Soares, de 55 anos, relata as dificuldades que vive todos os dias por conta da situação.

A rua vive alagada e cheia de poças de lama, mesmo quando não está chovendo. "Quando vim morar pra cá, há 12 anos, era até melhor, de uns dois anos mais ou menos pra cá piorou demais a nossa rua", diz.

Ele explica que a tubulação na via está bastante precária, e que os próprios residentes do local se juntam para fazer alguns serviços na intenção de amenizar os problemas. "A nossa tubulação está totalmente comprometida, cheia de terra por dentro, não tem escoamento praticamente", conta.

"Temos uma moradora que se mobilizou fazendo um documento e levou para a Sesan, mas até agora ela não teve resposta alguma. Temos pessoas idosas aqui, e em casa eu tenho duas crianças autistas, então pra tentar sair de casa, temos que andar por cima das calçadas, é uma coisa tão difícil", lamenta.

A preocupação de Lindoval é com a época de chuvas em Belém, sem saneamento e com a tubulação entupida, moradores temem que suas casas fiquem alagadas. "Quando começar a chover não vamos mais conseguir andar por aqui", fala.

A passagem São Sebastião, no bairro do Guamá, não possui saneamento básico há mais de 12 anos. (Foto: Wellyda Farias)

Segundo Lindoval, a passagem São Sebastião tinha um projeto de saneamento. "O projeto está parado, disseram que iam mandar um engenheiro, mas até agora nada. Tá complicada a situação, não é a primeira vez que estamos pedindo apoio para nos ajudarem nessa situação desse alagamento', comenta.

"Aqui o caminhão entra, então devido a uma tampa que tem ali, teve uma menina que caiu de bicicleta em cima dessa tampa, porque ela estava coberta de água. Outra situação que está se agravando é a quantidade de carapanãs, antes não tinha, agora devido está aumentando porque a água está parada, sem escoamento", relata.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes ou serviços asfálticos, e que a passagem São Sebastião integra a relação de vias para as quais a prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las.

