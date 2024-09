Motorista Anderson Vieira diz que rua no Tapanã está sem asfalto há mais de 12 anos

No Residencial Cabano, localizado na rua 4, no bairro Tapanã, em Belém, os moradores reclamam da falta de asfalto em parte da via e da ausência de saneamento básico. O motorista Anderson Vieira conta a situação persiste há 12 anos, desde que ele se mudou para o local.

Segundo Anderson, a condição da rua, sem a devida atenção do poder público, só não está pior porque a própria comunidade se organiza para tentar amenizar os problemas: os moradores compram aterro, transportam e espalham o material, e foram responsáveis até pela finalização da drenagem da tubulação. Mesmo com esses esforços, quando chove, surge a preocupação com possíveis doenças vindas do canal, especialmente por causa das crianças que costumam brincar na área.

"Os esgotos só não estão totalmente entupidos porque a gente se reuniu. A gente alugou uma máquina, retiramos o tubo da ponta que estava entupido, levantamos de novo. Só que quando chove, alaga bastante", relata.

O morador relata que havia uma promessa de asfaltar toda a extensão da rua, incluindo o trecho até a Comunidade Vitória, que cruza a via. Segundo ele, representantes da Secretaria de Saneamento (Sesan) vieram ao local, fizeram as medições juntamente com a equipe da prefeitura, mas não cumpriram o que foi acordado. As obras realizadas até agora cobrem apenas a parte da rua próxima à saída da tubulação, deixando o restante da área, onde ele vive, abandonada.

Ele destaca que o projeto de pavimentação não inclui a construção de calçadas. Além disso, o asfalto foi colocado diretamente sobre a tubulação antiga, que já apresenta diversas perfurações. "A comunidade realmente só faz tapar o buraco e o tubo fica quebrado do mesmo jeito. Não veio ninguém aqui para se apresentar sobre a obra e esqueceram da gente aqui para trás, sendo que moram 38 famílias aqui, são 38 casas aqui embaixo", reclama.

Anderson finaliza com um apelo às autoridades competentes: "A única coisa que a gente quer é a pavimentação e que o asfalto fique completamente certo aqui embaixo. É só para a gente poder morar tranquilo, sabe? E não morar embaixo d 'água. Olha, a minha casa eu já levantei duas vezes por causa de alagamentos. Já perdi móvel, guarda-roupa, perdi televisão, perdi várias coisas", conclui.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (29/05), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a informação não procede e que a rua 4 do residencial Cabano, no bairro do Tapanã, receberá sim o serviço de recapeamento asfáltico em toda a sua extensão.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)