Moradora Ediene Goulart reclama de lixo acumulado dentro do Canal do Galo, na Sacramenta

A grande quantidade de lixo acumulada dentro do Canal do Galo, na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, tem trazido transtornos para quem mora nas proximidades. É o caso da técnica de enfermagem Ediene Goulart

"Desde quando eu vim para cá, há quatro anos, eu conheço essa realidade. Essa é a realidade da população aqui, não muda. Se vem, limpa um pouquinho, mas no outro dia já está a mesma coisa", relata.

O forte odor, a queima de lixo no local e a fumaça também são problemas frequentemente enfrentados pelos moradores. "Agora nem tanto, mas já teve tempos que ficou bem pior. Eles chegam até a tocar fogo no lixo. A fumaça fedorenta incomoda a avenida, fica uma devastação de fumaça, só que completamente de lixo"

Ediene também denuncia que o lugar se tornou um ponto de abandono de animais domésticos. "Pessoal pega os bichinhos pra cuidar, vê que o cachorrinho e gatinho dão cria e abandonam. Tanto no canal, como dentro da feira aí do Barreiro. Tem gente que ajuda com ração, com medicação, tudo, mas não é suficiente. Vem gente de outros bairros também jogar os bichinhos para cá", diz.

Ediene Goulart também denuncia que o lugar se tornou um ponto de abandono de animais domésticos (Reprodução/ Raoni Joseph)

Ela finaliza reforçando que a comunidade cobra constantemente a coleta de lixo, na tentativa de amenizar a situação. "Sempre tem o pessoal que liga. Quando o carro da prefeitura vem, eles ficam em cima, fazendo a vistoria. Se deixar por conta própria, eles chegam e só levam a metade. Além de tudo, para quem tem que sair mais cedo, tem a questão da segurança, que não é lá essas coisas. Aqui até passa viatura, mas é coisa mais difícil", conclui.

Em nota divulgada na última sexta-feira (20), a Ciclus Amazônia esclareceu que a coleta de lixo nas proximidades do Canal do Galo, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, é realizada de segunda, quarta e sábado, a partir das 07h, por duas equipes dedicadas na remoção de resíduos, e pede a colaboração para que o descarte de lixo seja feito nos dias e horários definidos para cada bairro evitando o acúmulo nas vias públicas.

A moradora reforça que a comunidade cobra constantemente a coleta de lixo, na tentativa de amenizar a situação (Reprodução/ Raoni Joseph)

A empresa também informou que, nas imediações, ainda disponibiliza o Ecoponto São Joaquim, localizado na Passagem Sol Nasce para todos, entre Avenida Julio Cesar e Travessa Alferes Costa, em funcionamento de segunda-feira a sábado, das 06h às 22h.

Além disso, é oferecido um canal de comunicação via WhatsApp (91 98405-3100) para orientar e atender demandas da população.