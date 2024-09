Doméstica Maria Gonçalves reclama de rua esburacada no Icuí

No Conjunto Uirapuru, na rua sn 3, no bairro Icuí, em Ananindeua, denunciantes relatam que a via está completamente esburacada, necessitando de uma nova pavimentação asfáltica com urgência. Além disso, o mato está alto, atraindo ratos, lagartos e cobras. A doméstica Maria Gonçalves, de 56 anos, reclama da situação.

Quando chove a rua alaga completamente, prejudicando a mobilidade dos moradores. A água acumulada por conta dos alagamentos também causa incômodos para os denunciantes, que já vivem nesta situação há 20 anos. "Esta rua está assim há mais de 20 anos, só que de uns quatro anos para cá está cada vez pior", diz a doméstica.

A doméstica Maria Gonçalves reclama da falta de asfalto no Conjunto Uirapuru. (Foto: Reprodução Bruno Macedo)

"Aqui enche muito, as crianças não têm como ir para escola, porque a água suja transborda até as beiradas das calçadas, que foram feitas pelos próprios moradores. Eu que capino o mato daqui e estou pedindo mais uma vez, para o Poder Público resolver a situação dessa rua", completa a moradora.

De acordo com Maria, outras ruas próximas já foram asfaltadas, fato que deixa os moradores ainda mais revoltados. "Muitas ruas já foram asfaltadas por aqui. Falta as autoridades olharem para cá. Estou pedindo em prol de todos, em nome da comunidade para que essa situação possa ser resolvida", pede.

Asfalto precário, mato alto e alagamentos que acabam atraindo animais que colocam em risco a saúde e segurança dos moradores. "Sobre os ratos, é algo precário porque são muitos, tem umas casas fechadas abandonadas aqui, e isso atrai bichos como cobras também. Às vezes o mato cresce até por cima dessas casas", relata.

"A comunidade fica em situação de risco porque o mato cresce por cima das casas, a quantidade de cobras, ratos, lagartos e a água acumulada, isso tudo causa doenças, as nossas crianças estão adoecendo constantemente por conta disso", lamenta Maria.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informa que enviará uma equipe técnica para avaliar e verificar as demandas da população do local.

"Após a conclusão do relatório técnico, a Sesan programará os serviços emergenciais de acordo com o cronograma da secretaria", diz a nota.

