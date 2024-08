Dona de casa Regina Costa diz que rua das Violetas está só buraco, no Tapanã

Na rua das Violetas, no bairro do Tapanã, em Belém, moradores estão insatisfeitos com a buraqueira e a falta de asfalto na via. A dona de casa Regina Costa, 54 anos, diz que os moradores vivem nessa situação há mais de 20 anos.

"Estamos há anos nessa luta por um asfalto, fizeram outras ruas nas proximidades, e estamos nessas condições aqui. As calçadas estão todas quebradas e este buraco está entupido, se der uma chuva forte vai alagar tudo por aqui", fala.

VEJA MAIS

A moradora conta também que, ao reclamar da situação, ouviram que a rua já consta como asfaltada. "Pelo que eu soube, esta rua já está concluída, foi dada como via concluída, mas não está", diz.

A rua transversal Girassol, está tomada por mato, e por isso, moradores não conseguem transitar na área. "Ainda tem esses buracos, no final da rua não tem asfalto e tem um outro buraco enorme que está cheio de água", afirma.

Os alagamentos também são constantes na rua, por conta dos bueiros entupidos. "Nós não merecemos isso, pagamos nossos impostos e merecemos pelo menos morar em uma rua decente. Já alagou nossas casas por conta disso, por causa desse buracos aberto e entupidos", lamenta.

A preocupação dos moradores só aumenta, principalmente em períodos chuvosos. "Estamos preocupados quando vierem as chuvas fortes, porque vai alagar muitas casas. Se não fizerem um serviço decente nessa rua, como nós merecemos, não vai adiantar", desabafa.

Moradores já se acidentaram ao caírem nos buracos da via. Os prejuízos são incontáveis. "Eu queria que os órgãos competentes desse uma olhada para a rua das Violetas, não só para cá, mas para as outras ruas de perto, porque não tem como trafegar", relata.

"Precisamos ter nossa dignidade de andar é um uma rua asfaltada, porque nós merecemos, fazemos nossa parte. Então que o Poder Público faça sua parte também, nos dando esse direito, que faça alguma coisa pelo povo aqui do Tapanã", pede Regina.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.