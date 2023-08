Dona de casa Nayara dos Santos relata perrengues por falta de água no Tapanã

Moradores da rua da Paz, no bairro do Tapanã, estão passando por perrengues devido a constante falta de água. Como medida drástica, a comunidade se uniu para fazer um encanamento improvisado para obter água, como explica a dona de casa Nayara dos Santos.

Nayara dos Santos explica que a água que vem da tubulação fica estocada em uma geladeira, máquina de lavar e baldes da sua casa (Reprodução / Você Repórter)

"A gente puxa a água da outra rua, fizemos um olhão e os canos vem pela terra e vai para a minha casa e para casa da vizinha", relata Nayara. Segundo informações, a situação ocorre há 20 anos.

Mesmo com a tubulação improvisada, a água também falta na rua vizinha e a comunidade fica sem opção para obter água. "Às vezes, não têm água de forma geral. Nós passamos o dia todo sem água. Nós gastamos meio salário para colocar essa tubulação", diz Nayara.



Ela também explica que a água que vem da tubulação fica estocada em uma geladeira, máquina de lavar e baldes da sua casa. "A gente pega água durante toda a madrugada. Nós aproveitamos, pois é um período em que não estão usando e pegamos a água para estocar", acrescenta.



De acordo com as denúncias, a situação ocorre em todas as casas da via. A população alega que há dias que vivem sem água e que o abastecimento falta em torno de três a sete dias.

A denunciante Fátima Cunha conta que a tubulação improvisada foi a única solução que encontraram para a falta de água constante (Créditos: Célia Pinho)

"A gente precisa de água. Nós estamos sofrendo com esse descaso, pois estamos abandonados. Eu, infelizmente, não pude puxar os canos para a minha casa, pois não tive condições. Eu preciso pegar a tubulação emprestada da vizinha", disse a moradora Fátima Cunha.

Em nota enviada na última terça-feira (08), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o fornecimento de água na rua da Paz não tem registro na Companhia.

