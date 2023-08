Morador Luiz Cardoso relata que falhas no abastecimento de água duram anos em Icoaraci

A constante falta de água que ocorre na rua Moura Carvalho, no distrito de Icoaraci, em Belém, prejudica a rotina diária dos moradores devido às bombas queimadas e à recorrência de troca dos equipamentos que fornecem o abastecimento de água. O morador e aposentado Luiz Carlos Mendonça Cardoso conta que, como solução, os moradores de uma vila compraram uma caixa d'água, que é abastecida com a colaboração entre os vizinhos.

"Peço para o vizinho trazer na picape uns baldes de água, que vêm de outra caixa da água, e descarrego e abasteço nessa cisterna daqui da vila", diz Luiz.

Ele acrescentou que toda a cisterna abastece todos os moradores da vila onde mora. "Isso só acontece porque não nos deram previsão de quando a bomba vai ficar pronta. Eles (Cosanpa) dizem que vão substituir por outro equipamento, mas não sabem quando vai chegar essa bomba", acrescenta.

Por conta da falta de bombas e queima de equipamentos, os moradores da rua Moura Carvalho passam de três dias até uma semana sem água. Luiz acrescentou que a comunidade da vila onde mora conta com a ajuda de um dos vizinhos, que possui poço artesiano e que auxilia no fornecimento de água para a comunidade. "A gente precisa abastecer essa cisterna que vai para todos os moradores da vila", ressalta.

Luiz Cardoso é morador da vila há 48 anos e conta que os habitantes do local passam por transtornos devido às falhas no abastecimento de água. "Quando volta o abastecimento, a gente aproveita para encher a cisterna. Mas, quando acaba a água, nós temos que chamar o carro do vizinho para encher os baldes de água e abastecer nossa caixa d'água. Estamos há 48 anos vivendo aqui nesse sacrifício, nesse sofrimento. A gente não entende porque isso acontece aqui", desabafa.

Caixa d´água ao chão é último recurso dos moradores (reprodução)

Nesta quarta-feira (03), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) comunicou que o sistema que abastece a área passa por manutenção emergencial. "Até o serviço ser concluído, caminhões-pipa atenderão os moradores afetados", disse o órgão.

