Dona de casa Renata Modesto denuncia falta de água na passagem do Triângulo, em Icoaraci

Moradores da passagem do Triângulo, localizada entre a avenida Augusto Montenegro e rua Oito de Maio, no bairro Campina, no distrito de Icoaraci, em Belém, reclamam sobre a constante falta de água que já ocorre há seis meses. Eles alegam que, na segunda-feira, 25, completou o período de mais de quatro dias com o abastecimento interrompido por completo. Apesar da falta da interrupção do serviço, os moradores contam que a fatura não deixa de chegar nas casas. A denúncia foi detalhada pela dona de casa Renata Modesto.

As queixas apontam que a falta de água é um problema antigo. Entretanto, se tornou pior nos últimos dias. Antes disso, ao menos, segundo as denúncias, a água vinha nas torneiras mais baixas, de forma fina, pela madrugada. O desabastecimento já prejudicou vários moradores, pois muitos reclamam do acúmulo de louças e roupas sujas. Com isso, fica impossível realizar as atividades domésticas do dia a dia. Muitas pessoas estão recorrendo à casa de parentes para tomar banho e há muitos moradores idosos que precisam carregar baldes de água no local.

A dona de casa Renata Modesto conta que já passou por inúmeros problemas devido a falta de água. Ela é paraplégica e disse que o problema aumentou as dificuldades para obter sua higiene diária. “É uma luta o tempo todo. E fica complicado, por conta da minha deficiência. A pia fica cheia de louça. Sorte que ainda tem pessoas que ainda dão água e dá pra ir pegar. Fora o acúmulo de roupa que ainda tem”, relata Renata.

A dona de casa Renata Modesto conta que já passou por inúmeros problemas devido a falta de água. (Reprodução)

Os moradores do entorno contam com a ajuda da dona de casa Nádia Sousa, que fornece água para os vizinhos que estão sem o serviço. “Tenho poço em casa,. Eu é quem ajudo a galera aqui, porque a água tá devagar. Eu coloquei uma bomba. Um poço, porque eu não aguentava mais [a falta d’água constante]. Ajudamos, damos água para a população, porque a água aqui é zero”, conta Nádia.

Em nota divulgada na terça-feira (25), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) afirmou que o abastecimento na área está normal e que enviará uma equipe técnica ao local para checar a situação. “A Cosanpa reitera que, em casos de problemas no abastecimento, o usuário deve procurar um dos canais de atendimento da Companhia, telefone – 0800 019 5195, WhatsApp (91) 31227194, chat on line www.cosanpa.pa.gov.br ou uma unidade de atendimento presencial”, diz a nota.

