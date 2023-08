Dona de casa Evangelina Palheta denuncia falhas no abastecimento de água na Sacramenta

A equipe do Você Repórter já realizou reportagens mostrando a problemática da falta de água que ocorre em vários bairros de Belém. Dessa vez, o problema atingiu os moradores da passagem Santos Dumont, no bairro da Sacramenta. A dona de casa Evangelina Palheta conta que está cada vez mais difícil realizar as atividades domésticas sem ter um estoque com baldes de água. A situação ocorre há dois meses, segundo as denúncias.

"Não tem água, eu vou cozinhar com a água que peguei ontem. Eu pego a água e ponho no galão logo quando a água volta para as torneiras", relata Evangelina. A moradora acrescentou que fica em alerta para quando a água chegar, pois há dias que amanhecem sem o abastecimento de água.

"Tem dias que precisamos da água para lavar roupa e para cozinhar, mas não tem. Eu preciso me prevenir e por isso encho esses galões para, ao menos, cozinhar e lavar as louças", pontua Evangelina. Ela conta que a falta de água está ocorrendo diariamente e que o motivo não foi informado aos moradores da passagem.

Há várias residências que não possuem o abastecimento de água, segundo Evangelina. Quando a água acaba, a dona de casa precisa recorrer aos vizinhos que dispõem de torneiras baixas, que não são comprometidas com a falta de abastecimento. Entretanto, a distribuição de água das torneiras baixas é pouca e não supre as dificuldades para fazer as atividades domésticas e a higiene pessoal.

"Às vezes, nós queremos tomar banho e precisamos tirar água de um balde que está cheio há dias. Todos os dias amanhece sem água, é um transtorno", desabafa Evangelina.

Atividades domésticas só podem ser feitas com estoque de água em baldes (reprodução)

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, nesta segunda-feira (7), por nota, que uma equipe técnica irá até o local para verificar a situação e programar os trabalhos necessários.

