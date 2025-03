Dona de casa Madalena Gonçalves reclama da falta de asfalto e iluminação na alameda Carlos Gomes

A dona de casa Madalena Gonçalves, de 32 anos, reclama da falta de asfalto e de iluminação pública na Alameda Carlos Gomes, no bairro Parque Guajará, em Belém. Ela mora no local e conta que, além desses problemas, outros transtornos também estão prejudicando os residentes.

“Está faltando asfalto para a gente e os postes estão sem energia desde outubro do ano passado. Como tem muita lama, o caminhão do lixo está atolando e não desce até o final da rua”, conta. Madalena também afirma que apenas um poste de energia elétrica ilumina o local, enquanto os restantes estão todos queimados, o que atrai a atenção de criminosos e prejudica a segurança dos residentes.

De acordo com a moradora, a falta de saneamento básico torna a Alameda Carlos Gomes um lamaçal, o que prejudica o fluxo de pedestres, veículos de passeio e de aplicativo. “Não estão passando carro e moto, só as pessoas a pé que conseguem transitar, mas ainda pisam na lama. Como tem muita lama e o caminhão de lixo é pesado, vai forçando e criando mais buracos na rua”, comenta Madalena, que vive no local há 11 anos.

“Me sinto abandonada. Aqui nunca entrou uma pessoa para ajudar a gente a ter uma melhoria na nossa rua. Queria que eles (autoridades) olhassem por nós, porque precisamos de um amparo, um asfalto na rua e energia nos postes”, reclamou.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém comunicou em nota que "vai fazer um levantamento multissetorial, nos próximos dias, na área e avaliar quais providências podem ser tomadas".

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.