Dona de casa Neia Silva, de 47 anos, reclama da falta de iluminação e saneamento na rua São Manoel

Os moradores da rua São Manoel, no bairro do Tenoné, em Belém padecem há muito tempo com a falta de saneamento. Nos últimos três meses, outro problema coletivo começou a prejudicar os moradores, a falta de iluminação pública. Eles reclamam que luz somente durante o dia com o sol, quando anoitece, a rua fica totalmente escura favorecendo assaltos e acidentes nos buracos da rua. A falta de saneamento básico também faz com que haja proliferação de pragas como ratos e possibilidade de doenças de saúde.

A dona de casa Neia Silva, de 47 anos, está indignada com a piora das condições da rua onde mora. “Aqui tem mais de três meses que não temos iluminação pública. É perigoso! Já teve assalto! Inclusive, teve uma vizinha nossa que já foi assaltada tamanha nove horas da noite. Fica perigoso para quem chega do trabalho de noite. Todo mês vem na nossa conta a taxa de iluminação pública”, detalha.

Os moradores reclamam também da falta de saneamento e urbanização na rua. A população precisa juntar dinheiro para tentar fazer alguma melhoria na rua. “Mas não é só somente isso não. Aqui só é acimentado, porque nós moradores nos reunimos fizemos rifas. Isso aqui quando chove fica cheio, isso aqui tudinho fica cheio”, revela.

“A gente só está vivendo melhor, porque somos teimosos e a gente se organiza, faz rifa, faz festinha, e vai pagando remendo em buraco. Pode ver como isso aí é uma porcaria. Eu tenho criança, quase todo mundo tem crianças. Fora que a gente corre o risco de pegar uma leptospirose, é rato brincando de pira aí com nossas crianças”, enfatiza.

Pela noite, a união entre a falta de saneamento e a escuridão prejudicam ainda mais. A indignação dos moradores aumenta pela falta de ação dos políticos que visitam a rua fazem promessas e depois somem. “Para andar no escuro tem pessoas que caem naquela vala, porque ninguém vê nada. Alguém tem que tomar uma solução para esses problemas. Só aparecem aqui em tempo de eleição. Aparecem muitos, depois a gente é esquecido aqui. Eles alegam que aqui é condomínio fechado. Onde? Isso aqui é uma porcaria. A gente paga imposto, mas a gente não tem direitos, somente tem obrigações”, reclama.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação (Sezel), informa que, ao tomar conhecimento do problema, encaminhará equipes técnicas a fim de verificar as necessidades do local para posterior encaminhamento de solução.