Pedagoga Delian Souza denuncia grande número de buracos na rua das Rosas, no Parque Verde

Os desafios são enormes para quem precisa trafegar pela rua das Rosas, no bairro Parque Verde, em Belém, pois além do grande número de buracos que tomam conta da via, a rua não recebe qualquer obra de pavimentação há anos. A pedagoga Delian Souza, de 45 anos, faz a denúncia e afirma que a via também sofre com a falta de iluminação pública.

“Eu passo por essa rua todo dia e faz bastante tempo que essa rua não recebe uma melhoria. Esse problema é comum em outras ruas próximas aqui. Sem contar que, nesse período de chuva, fica ainda pior passar por aqui, seja de carro, ou de bicicleta ou até mesmo a pé, porque as calçadas estão bem prejudicadas”, conta a pedagoga.

Moradora reclama da buraqueira na rua das Rosas, em Belém. (Imagem cedida pela pedagoga Delian Souza)

Delian Souza ainda denuncia que a falta de iluminação pública traz riscos à segurança de moradores e de quem precisa passar pela rua diariamente. “Isso aqui é muito arriscado para a gente porque não sabemos quem está nos acompanhando. Aqui é muito escuro à noite. Tenho muito receio de passar por aqui, mas infelizmente não temos outras opções”, relata.

Ela pede para que os problemas apontados por ela, e por quem precisa passar pela rua, sejam solucionados com a maior brevidade possível. “Agora temos esperança de que enfim algo seja feito aqui nessa rua, porque é preciso tomar alguma providência urgente. Precisa de asfalto e iluminação nos postes”, solicita Delian.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre a situação da rua das Rosas. E também solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), em relação à falta de iluminação pública na via. Não houve retorno até o fechamento desta edição.

