Motorista Josué Batista reclama de falta de saneamento básico e iluminação no bairro Parque Verde

A falta de infraestrutura básica é uma realidade desafiadora para os moradores da Alameda da Paz, localizada no Conjunto Sideral, no bairro Parque Verde, em Belém. Josué Batista, um motorista de 34 anos que mora na região há 18 anos, compartilha suas preocupações sobre a situação precária. Sem saneamento básico, asfaltamento e iluminação pública, a vida diária se torna um desafio. Além disso, a falta de acessibilidade é um problema crítico para Josué, pai de uma menina de 10 anos, que usa cadeira de rodas e enfrenta dificuldades para se locomover pela via e ir para a escola.

Há cerca de dois meses, a comunidade está sem luz nos postes. Josué conta que já acionaram as autoridades, mas ainda não obtiveram respostas nem soluções.

“A gente tenta entrar em contato com o órgão que é responsável, eles já passaram vários números e desligam na cara da gente. É uma burocracia total, já passaram aplicativo que a gente poderia estar entrando para informar sobre a falta de luz, mas a gente não consegue de maneira alguma”, desabafa.

Alameda da Paz (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

A comunidade se uniu para conseguir aterro, mas a rua nunca foi asfaltada. Muitos vizinhos estão tendo que fazer ajustes nas casas devido à tubulação que entope com a chuva e aos alagamentos constantes.

”A gente fica esquecido, eu tenho uma filha que é cadeirante. Aí dia de chuva fica muito complicado, porque aqui próximo tem o canal, e por consequência, chega até a alagar várias casas”, diz.

O motorista relata que, há alguns meses, foi inaugurada uma pista na rua principal do Conjunto Satélite, nas proximidades. No entanto, na Alameda da Paz, a comunidade se sente negligenciada.

Josué finaliza com um apelo às autoridades competentes. “Eu queria pedir à Prefeitura para que venham atender a gente aqui, porque a conta não deixa de chegar. Todo mês chega fatura de energia, chega a cobrança de iluminação pública e a gente tem que pagar”.

A reportagem de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para tratar dos problemas que a Alameda da Paz tem enfrentado, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

