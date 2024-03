Denunciante Gabrielle Oliveira reclama lixo e entulho acumulados na beira da pista, no Parque Verde

Na avenida Mangueirão, antiga Transmangueirão, localizada no bairro Parque Verde, em Belém, já virou rotina o descarte irregular de lixo e entulho. A atleta de futebol feminino Gabrielle Oliveira, passa no local pelo menos duas vezes por semana para ir aos treinos, e, segundo ela, a situação está cada dia pior.

"Eu acho que aqui não é lixão, aqui é onde passam pedestres e toda semana que eu passo tem mais lixo", comenta a jovem.

Lixo se acumula na venida Mangueirão, antiga Transmangueirão, localizada no bairro Parque Verde. (Igor Mota / O Liberal)

Quem passa pelo local mesmo dentro de um carro, já consegue sentir o odor e ver a quantidade de entulho no local, que vai desde sofás a vasos sanitários Há também diversos focos de criadouros de mosquitos aegypti, o transmissor da dengue. "Ainda tem os focos de dengue, tem muita água empossada ali, cheia de mosquito", diz.

O local já foi diversas vezes denunciado pro populares, mas até o momento a situação permanece a mesma. Quem precisa trafegar na área, precisa tomar cuidado com os carros na pista, pois na calçada não há mais espaço para andar. “O pedestre tem que passar lá pelo outro lado, porque aqui não tem mais espaço”, conta.

Para Gabrielle, a solução seria a população se conscientizar sobre o assunto. "Eu acho que deveria ser feita uma limpeza aqui, e principalmente, que a população não jogasse mais. A comunidade precisa respeitar o local, principalmente por conta das doenças”, finaliza a denunciante.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o problema citado na matéria, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS