Auxiliar Administrativa Socorro Machado reclama de aglomeração de entulhos na rodovia Mário Covas 

Moradores e pedestres que passam pela rodovia Mário Covas, sentido de quem vai para a avenida Augusto Montenegro, no bairro do Coqueiro, em Belém, reclamam de uma grande quantidade de entulhos nas calçadas da via. No local, os entulhos apresentam carcaças de geladeiras, colchões, móveis quebrados e entre outros objetos que atrapalham o ir e vir de uma parte da cidade. A denunciante e auxiliar administrativa Socorro Machado conta que os entulhos podem causar problemas de saúde aos moradores.

A denunciante conta que há vários pontos de entulhos pela região (Reprodução / Você Repórter)

O principal problema que o lixo causa na região, segundo a denunciante Socorro, é a proliferação de ratos e problemas no trânsito. Os entulhos causam má impressão da área, além de contribuir para a sujeira do ambiente. "A impressão que passa é que mora muita gente mal educada por aqui", conta Socorro.

"O lixo atrapalha a nossa passagem. Tudo isso representa o descaso do poder público, pois é um problema que aparece em toda a cidade, pois a cidade está imunda. Belém toda está assim, os lixos na avenida Augusto Montenegro estão crescendo cada vez mais e a sujeira se acumulando", disse.

A moradora do bairro do Coqueiro conta que sempre passa pelo local quando vai ao trabalho, localizado no distrito de Icoaraci. Ela acrescenta que há vários pontos de lixos pela avenida Augusto Montenegro e que a área denunciada não é a única da região com entulhos. "Também há entulhos próximo do conjunto Maguari, próximo também de Icoaraci. Toda Augusto Montenegro apresenta lixos. Nós devemos ter cuidados com essas coisas e com o descarte", diz.

Os moradores temem que os entulhos ocupem toda a calçada (Reprodução / Você Repórter)

A denunciante reclama que o problema pode causar doenças e que a população deve tomar atitudes para não contribuir com o acúmulo de entulhos pela via. "Não podemos deixar que isso aconteça. Vem gente de fora que observa essa situação e pensam que a cidade é suja. Isso é uma vergonha para nós paraenses", desabafa.

Os moradores da região acreditam que carroceiros estariam jogando os entulhos na área. "Eu acredito que quem joga os entulhos nessa área são as pessoas que são contratadas para tirar o entulho de outros locais. Por exemplo, próximo ao Satélite, há pessoas que jogam cachorro morto. A gente não tem mais condições de transitar por alguns lugares por conta do forte odor", reclama Socorro.

Resposta da Sesan

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta no bairro, além de remover o lixo e o entulho do local.

"A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. Sobre o entulho, é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059", acrescenta o órgão.

A Secretaria também solicita que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores. Ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, é necessário realizar uma denúncia imediata por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura de Belém ou da Sesan. "Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou.

