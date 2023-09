Atendente Amarildo Ferreira relata que entulhos atrapalham serviços de tubulação no Umarizal

No dia 13 de setembro, a equipe do Você Repórter foi até a avenida Generalíssimo Deodoro, na esquina da avenida Conselheiro Furtado, no bairro do Umarizal, em Belém, para falar sobre a quebra de uma tubulação que foi causada por raízes de uma árvore antiga. Após a denúncia, o atendente Amarildo Ferreira contou que houve um corte geral dos galhos da árvore. Os galhos estão em cima do pavimento que está em reformas e causaram outros transtornos: a falta de conclusão dos serviços de tubulação e a falta de manutenção da calçada.

Amarildo diz que já fez várias reclamações para retirada dos entulhos, mas, até o momento, nada foi feito (Reprodução / Você Repórter)

O denunciante afirma que o vazamento de água foi solucionado por equipes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Ele também diz que, logo em seguida, uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foi até o local para realizar o serviço de poda. Porém, os restos de galhos e demais entulhos derivados da árvore foram deixados em cima da área em manutenção e, até o momento, não foram retirados.

VEJA MAIS:

Amarildo conta que os entulhos estão atrasando a realização do serviço completo da Cosanpa. Ele alega que equipes da companhia foram até o local para finalizar o procedimento e conserto da calçada, mas por conta dos galhos deixados no local, não irão fazer a manutenção. "A gente tenta entrar em contato com a Semma, passa e-mail, eles não respondem nada. Fui até a sede da secretaria, tentei falar com a Ouvidoria da Semma, até mandei e-mail novamente, fiz ofício, mas eles não estão nem ai pra gente", desabafa.

O denunciante conta que já faz 12 dias que a situação não muda e que não vê mobilização dos órgãos municipais para agilizar o serviço de limpeza. "Faz 12 dias que está esse lixo acumulado. Está vindo o círio e o que o povo vai falar sobre isso?", questiona Amarildo. Os galhos e troncos restantes da árvore continuam no local, contribuindo para o dano visual da via, além de estarem prejudicando o comércio e a passagem de pedestres. Também há infratores jogando lixo em meio aos restos da árvore. O problema está causando o crescimento dos entulhos na área.

Os entulhos estão cima da área de manutenção da tubulação local (Reprodução / Você Repórter)

Em nota enviada na última segunda-feira (25), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que uma equipe irá ao local para verificar a situação, e se for de responsabilidade do órgão, os serviços serão programados. Já a Prefeitura de Belém divulgou uma nota, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informando que vai encaminhar equipe para conclusão da retirada de material vegetal ainda nesta semana.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.