Vigilante Sidney Nóbrega pede a retirada de entulhos e a criação de calçadas no Canal Água Cristal

No Canal Água Cristal, no trecho próximo a avenida Tavares Bastos, da Marambaia, em Belém, há vários pontos de lixo jogados na beira da pista. A rua é estreita e, com o crescimento dos lixos, o tráfego de veículos e a passagem de pedestres estão sendo prejudicados. Há entulhos em frente aos muros, misturados com o mato alto que também está presente ao lado da via. O vigilante Sidney Nóbrega diz que o problema reflete a falha do serviço público com relação à coleta dos lixos.

Sidney diz que os entulhos atrapalham o tráfego de veículos e passagem de pedestres (Reprodução / Você Repórter)

"Esse lixo é o reflexo das falhas do poder público. Eles (prefeitura) não fazem o trabalho direito. Também tem a população mal educada e que fica jogando lixo nessa área, pois ninguém quer ficar com lixo em casa. Os carroceiros estão se dando bem, já que estão sendo pagos para jogar lixo ai", conta o vigilante.

No local, foram jogados pedaços de móveis antigos ou quebrados, além de lixos domésticos, orgânicos e pneus. Também há muito material de construção descartado. Segundo os moradores, são quase 100 metros de lixos no perímetro.

Os pedestres também relatam outro problema: a falta de calçada. Para caminhar na área, os transeuntes precisam andar pela lateral do Canal Água Cristal ou caminhar ao lado dos montantes de lixos. A calçada só existe na esquina, pois na via não há pavimento e parte da pista está tomada por matos e entulhos, principalmente na área em que poderia ser feita a calçada.

A população que caminha ao lado do canal precisa tomar cuidado com o movimento dos carros, além de ignorar o odor que vem do fosso aberto e dos lixos. O local também virou ponto de descarte para os carroceiros da região, segundo as denúncias.

"Os moradores daqui que estão sofrendo com isso. Esses lixos estão ao lado de um condomínio. O odor desses lixos deve incomodar esses moradores. A rua fica mais estreita por conta do lixo e em outro local, perto da Comara, também está cheio de entulhos. Aqui, é todo o canal que está cheio de lixo, até a avenida Júlio Cesar", acrescenta Sidney Nóbrega.

Na última quarta-feira (18), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe para verificar a situação e também vai notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo. Após isso, os entulhos espalhados no espaço serão removidos, de acordo com o órgão.

A Sesan também cita o Zap-Entulho, serviço que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência, disponibilizado de forma gratuita para os moradores. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", diz o comunicado.

Sobre as calçadas, a reportagem também solicitou nota para a Secretaria de Urbanismo (Seurb), na quarta-feira (18). Não obteve retorno até o fechamento desta edição.

