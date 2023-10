Gastrônoma Cris Primavera denuncia falta de água na rua Maravalho Belo, na Marambaia

Os moradores da rua Maravalho Belo, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, reclamam do serviço de abastecimento de água na região. No local, há uma estação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que realizou uma manutenção para fornecer melhorias no abastecimento, conforme os moradores. Entretanto, após a manutenção, está ocorrendo uma instabilidade no fornecimento de água há 20 dias. A gastrônoma Cris Primavera, residente do bairro, diz que falta água diariamente.

"Nós temos um ponto de comércio aqui, o que causa uma maior dificuldade para a gente. A água não existe, só dá um pouquinho e eles (Cosanpa) não avisam que vão desligar o fornecimento. Às vezes, ficamos três a quatro horas sem água e eles estão nem aí para a população", afirma a gastrônoma.

Cris Primavera, moradora do bairro, diz que falta água diariamente (reprodução)

A moradora também diz que a água não chega aos cômodos do segundo e do terceiro andar das residências. Por conta disso, os residentes precisam carregar baldes para se precaver. Durante a reportagem, a equipe mostrou trabalhadores de um ponto comercial fazendo atividades de limpeza com a água do balde.

"Essa água é dos baldes que a gente reserva, justamente para que a falta de água não nos pegue de surpresa, porque toda hora falta. Daqui a pouco, a água fica fina e ficamos sem água. Nunca mais tomamos banho de chuveiro e a roupa suja está acumulada", reclama Cris.

A cuidadora Waldiane Tavares, também moradora do bairro, diz que a água só aparece nas torneiras baixas. "Isso fica difícil, pois cuido de uma senhora com Alzheimer. Eu preciso descer para pegar água e acabo deixando ela (a senhora) sozinha, correndo o risco dela querer descer atrás de mim e acabar caindo. Estou passando por esse sacrifício com ela. Até para fazer as atividades domésticas, como a alimentação e higiene dela. Está muito difícil", conta a cuidadora.

Cuidadora, Waldiane Tavares precisa carregar baldes para dar banho em idosa (reprodução)

Waldiane também acrescenta que, devido à época de calor, a idosa necessita realizar mais banhos por dia, mas não consegue devido à falta de água. "Eu preciso carregar baldes e baldes. Essa senhora vai fazer 80 anos, ela possui problemas nas pernas. É uma situação difícil, pois está quase completando 20 dias que estamos sem água no andar de cima", diz.

"Em todos os anos, a família dessa senhora realiza uma reunião no período do Círio. Infelizmente, isso não foi feito neste ano por conta da falta de água. Não tinha como eles virem aqui para o almoço do Círio. Foram para outro local. O que fica difícil para mim, pois preciso ficar me locomovendo e dar suporte para a idosa, levando ela para outra casa. É uma situação muito complicada", acrescenta Waldiane.

Cosanpa diz que serviços foram feitos e abastecimento será normalizado (reprodução)

Na última quarta-feira, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que equipes técnicas executaram serviços de melhorias na rede que abastece a área e que o fornecimento de água será normalizado gradativamente.

