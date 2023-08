Autônomo Rai Siqueira denuncia falta de ônibus no bairro da Marambaia

Moradores da Marambaia reclamam da falta de ônibus no bairro. Segundo denúncias do autônomo Rai Siqueira, alguns usuários de transporte precisam esperar por mais de uma hora até a chegada de coletivos nos pontos de ônibus. A principal queixa é sobre a falta de veículos da linha Marambaia/Ver-o-Peso.

De acordo com o denunciante, aos sábados, somente um ônibus da linha Marambaia - Ver-o-Peso circula no bairro. E, aos domingos, não há coletivos para viagem (Reprodução / Você Repórter)

"Não tem ônibus para todos. Só tem três coletivos rodando durante a semana, de segunda a sexta. Desses três veículos, só rodam dois pelo bairro, pois o terceiro ônibus fica no final da linha do Marambaia Ver-o-Peso", conta Rai Siqueira.

De acordo com o denunciante, aos sábados, somente um ônibus da linha Marambaia - Ver-o-Peso circula no bairro. E, aos domingos, não há coletivos para viagem. Por conta disso, os moradores precisam ir para outros locais em busca de meios de transportes. Para pegar ônibus, muitos usuários vão até a avenida Augusto Montenegro ou para a avenida Pedro Álvares Cabral.

A comunidade reclama também da falta de transportes de outras linhas. Eles alegam que, a partir das 17h, as paradas ficam desertas, pois não há movimento de coletivos. "Aqui fica deserto, já fui assaltada na frente da casa da minha mãe, o cara estava armado. Os usuários de transporte já não ficam por aqui na parada, pois não tem ônibus. Por isso, aqui fica suturno", disse a secretária do lar Edna Monteiro.

A cabeleireira Katia Costa, também moradora do bairro, conta que a situação é recorrente há mais de dois anos e que os próprios motoristas e cobradores informam que o problema tende a aumentar.

"Criaram um grupo em um aplicativo de mensagens chamado de Marambaia - Ver-o-Peso, que é para as pessoas estarem se informando sobre qual o horário que o ônibus passa ou se ônibus irá passar em tal ponto, porque quem trabalha e precisa pegar o ônibus tem que está informado. E os funcionários avisam para gente quando vai ou não ter ônibus. Tem vezes que eles avisam em cima da hora, quando estamos saindo para o trabalho, que o ônibus não vai mais porque deu 'prego' ou foi para a garagem", conta Katia Costa.

Durante a reportagem, um veículo da linha Marambaia Ver-o-Peso passou pelo local, após mais de uma hora de espera pelo transporte (Reprodução / Você Repórter)

Katia alega que a comunidade pede pela criação de mais uma linha de ônibus que possa atender toda a população do bairro. Os usuários reclamam que, desde o período da pandemia, houve um grande corte na circulação dos veículos.

Em comunicado enviado no dia 4 de agosto, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que a disponibilidade dos ônibus segue a demanda de passageiros. "Reiteramos, também, que a redução de passageiros, que migraram para outros meios de transporte, provoca a redução proporcional da frota, redução essa que, nos últimos 20 anos, já ultrapassa a marca de 50%.", informa a nota.

O sindicato acrescentou que a remuneração paga apenas pela tarifa pública não vem sendo suficiente para manter a operação, e que já provocou o fechamento de algumas empresas. "Até o momento, o sistema segue operando sem qualquer subsídio do poder público, o que seria necessário para promover melhorias na frota e manutenção de linhas com menor demanda, como é o caso das que operam no bairro da Marambaia", detalha a nota.

