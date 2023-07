Linhas de ônibus pararam de circular no bairro da Marambaia, denunciam moradores

Moradores do bairro da Marambaia, na capital paraense, reclamam da falta de ônibus da linha Marambaia Ver-o-Peso. Uma denunciante anônimacontou para a equipe do Eu Repórter que antes eram cinco coletivos da empresa que circulavam na avenida Rodolfo Chermont, entre elas, as linhas Médici, Telégrafo e Djalma, mas que teriam sido retiradas de circulação sem aviso aos moradores.

"Depois de algumas pressões, eles colocaram uma linha para circular no bairro que ia para o Castanheira, porém vivia vazio. Não tinha ônibus para ir ao centro de Belém, por exemplo. Desde o ano passado, quando eu trabalhava no centro, já tinha uma dificuldade monstruosa com relação a linha Marambaia Ver-o-Peso. Já chegou a acontecer de passar três ônibus lotados no início da Rodolfo Chermont e que não paravam nas paradas por conta da lotação", pontuou uma usuária do transporte que não quis ser identificada.

De acordo com as denúncias, só três veículos rodam pelo período da manhã, apenas dois em circulação no período da tarde e um ônibus, pela noite. "O último carro sai no horário das 18h30. Os funcionários fazem as viagens previstas e pronto. Quer dizer, quem trabalha ou quem estuda para o centro e depende da linha Marambaia, não consegue pegar mais o transporte para voltar pra casa", acrescentou a denunciante.

Segundo relatos, a situação piora no final de semana, pois só há ônibus no sábado à tarde; aos domingos, não há nenhum veículo circulando na região. Os moradores do bairro pedem por melhorias no transporte. "De segunda a sexta, é um inferno, porque as viagens são poucas para um bairro superpopuloso. Eles alegam que são poucas viagens porque não há passageiros o suficiente. Mas, se você for observar, há usuários que vão na porta do veículo todos os dias, principalmente pela manhã", disse a denunciante anônima.

Por nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) comunicou que, até o momento, não autorizou a extinção ou supressão de linha alguma ou qualquer outro tipo de serviço de transporte coletivo por passageiros. Com relação às linhas Telégrafo/ Ver-o-Peso e Médici/ Presidente Vargas, o órgão acrescentou que elas tiveram seu serviço suspenso ainda na gestão passada.

"A Semob mantém fiscalização nos terminais de linhas e nas garagens das empresas de Belém e autua mediante a constatação de irregularidades. No caso das linhas Djalma Dutra e Marambaia, a autarquia comunica que vai intensificar a fiscalização nessas linhas em questão, principalmente, a oferta de veículos e horários das viagens. Constatada qualquer irregularidade, em descumprimento da ordem de serviço, a empresa será autuada", disse a Semob.

No comunicado, a Superintendência orienta que os usuários formalizem as suas denúncias à Ouvidoria, a partir dos canais de atendimento do órgão: site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou whatsapp (91) 98415-4587. "É importante informar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na parte de trás do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que os agentes de transporte da Semob possam identificar empresa e operadores, averiguar e tomar as providências cabíveis", finalizou.

A reportagem solicitou nota para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)