Ônibus cai em buraco na avenida 3 Corações, em Ananindeua, e assusta usuários

Na manhã desta segunda-feira (22), usuários de ônibus da linha Cidade Nova 8 passaram por transtornos durante o trajeto na saída da travessa 8B, após o veículo cair em um buraco, que fica na esquina da travessa com a avenida 3 Corações, próximo a um posto de gasolina, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

A situação causou susto aos passageiros do transporte, que precisaram sair do veículo e aguardar o motorista retirar o ônibus do buraco. "Foi um susto muito grande, porque o ônibus estava lotado. Como era uma segunda de manhã, todos estavam indo para seus compromissos. Para o motorista tirar o ônibus do buraco, ele teve que pedir para os passageiros que estavam em pé descerem do veículo", disse uma passageira que estava no local e preferiu não se identificar.

Os ônibus da linha estão com rota alterada e trafegando pela travessa 8B por conta de obras da Prefeitura de Ananindeua, que interditaram algumas ruas do conjunto Cidade Nova. Porém, condutores e passageiros de ônibus reclamam da falta de agentes de trânsito para organizar e sinalizar o tráfego, principalmente por conta do buraco que ainda não recebeu manutenção.

VEJA MAIS:





"Esse buraco aberto na verdade é um bueiro que está há bastante tempo assim. Há relatos de que outros veículos já caíram e nada foi feito para tampar. É humilhante, pois nós esperamos que a obra traga benefícios pra gente, porém, no momento há transtornos e não tem alguém pra ajudar a organizar o trânsito, engarrafa tudo por ali e ainda tem esse bueiro aberto, que pega qualquer motorista desatento de surpresa", desabafou a denunciante.

Sobre os desvios e mudanças no trânsito devido uma obra no local, a Semutran informou, por meio de nota, que “orientou, na última semana, motoristas e moradores, inclusive divulgando amplamente na imprensa por meio do site de notícias da Prefeitura de Ananindeua". Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos disse que, “nesta terça-feira (23), realizará vistoria no local para verificar as condições do bueiro e providenciar os reparos”

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que ocorrências deste tipo são frequentes, causando danos aos ônibus e prejuízos constantes, além de atrasos nas viagens e a retirada de veículos da operação para a realização dos reparos necessários. "Vale destacar que a frota de ônibus de Belém e região metropolitana, circula em média 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quilômetros diariamente", disse.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)