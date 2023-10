Representante comercial Odinilson Costa pede retirada de entulhos da avenida Mangueirão

A calçada da avenida Mangueirão, no trecho próximo à avenida Augusto Montenegro, no bairro de mesmo nome, está tomada pelo acúmulo de lixo. Os entulhos também tomam conta do meio-fio da avenida. O representante comercial Odinilson Costa diz que os pedestres precisam caminhar ao lado da rua e correm o risco de atropelamentos.

O denunciante diz que Belém está tomada por lixos (Reprodução / Você Repórter)

Quem passa pelo local reclama do forte odor e do pouco espaço que existe para realizar a caminhada. No outro lado da via, a calçada também apresenta lixo, mas em poucas quantidades. Entretanto, a passagem é mais estreita para os pedestres. Além do lixo, também há trechos tomados por mato em ambos os lados.

A rua apresenta um grande fluxo de veículos e de pedestres. Porém, muitas pessoas têm dificuldades para transitar no local. O lixo ocupa 100 metros da calçada e corre risco de ocupar parte da via, segundo as denúncias. O local virou mais um ponto de descarte irregular e está causando transtornos para quem frequenta a área.

VEJA MAIS:

"Isso é uma imundície, e isso ocorre em toda a Belém. Você vê esse descaso em toda cidade. Também há lixo na estrada do CDP, na Sacramenta. Lá, nesse trecho, não passa nem mais carro na rua. Lá está pior do que aqui. Belém toda está tomada pelo lixo", pondera Odinilson Costa.

Além do lixos doméstico, também estão sendo descartados na área móveis antigos e quebrados, caixas, sapatos, restos de materiais de construção e alimentos estragados. Os entulhos também atraem roedores e outros animais, como cachorros, que espalham ainda mais o lixo. Ninguém sabe dizer quando o problema começou, mas a área se tornou um ponto recorrente para descarte de entulhos.

entulhos Pedestres possuem dificuldades para trafegar no local Os entulhos estão espalhados pelo perímetro Há vários entulhos no local

Na última sexta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) comunicou que enviará uma equipe para verificar a situação - e que também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via.

"O órgão municipal de Saneamento disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059", disse a Sesan.

O órgão também ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.