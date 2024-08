Autônomo Edson Almeida diz que praça está abandonada na Vila da Barca

A praça do conjunto Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, está abandonada há aproximadamente quatro anos, segundo o autônomo Edson Almeida, de 54 anos. "Temos duas praças que estão totalmente abandonadas pelo Poder Público. Essa praça aqui só não está mais feia porque nós, moradores, nos juntamos e fazemos a manutenção", relata.

Como o denunciante afirma, os bancos e brinquedos da praça foram pintados pelos moradores. Outros ajustes também são feitos pelos próprios denunciantes. "Queremos uma manutenção para voltar a oferecer o lazer aqui na praça. Queríamos pelo menos o básico, mas não fazem nada. A quadra está só buracos. Estamos cansados de esperar, e por isso nós mesmos fazemos", lamenta.

O autônomo Edson Almeida fala sobre o abandono da praça no conjunto Vila da Barca. (Reprodução: Bruno Macedo)

A praça já não oferece mais o espaço de lazer para as crianças e jovens, por conta da estrutura ,que está comprometida. "A estrutura já está balançando, quase caindo em cima das pessoas. Nem os brinquedos já não tem mais condições das crianças utilizarem", diz.

Sem limpeza e com a rede de esgoto entupida, o local alaga em dias chuvosos. "Estamos lutando há quatro anos por melhorias. A gente vem sempre brigando por isso. Até para capinar aqui somos nós que fazemos. Se não fosse isso, estaríamos agora no meio do mato aqui fazendo essa entrevista", desabafa.

A praça do conjunto Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, está abandonada há aproximadamente quatro anos. (Reprodução: Bruno Macedo)

O morador faz um apelo para que a situação seja resolvida, e moradores voltem a ter o lazer na praça do conjunto. "Queremos respeito, moramos na periferia, e deveríamos ser olhados com mais prioridade. Temos necessidades que não são vistas como prioridades e não chegam para nós por sermos da periferia. Então o apelo é para que chegue até nós o lazer, a cultura, o saneamento básico. Que essa praça seja revitalizada para receber as pessoas que precisam utilizá-la", fala.

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) explica que já está em fase de elaboração de projeto para a praça da Vila da Barca, no Telégrafo, e que ela já consta na programação de praças que serão revitalizadas pela Secretaria em 2024.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) não retornou até o fechamento desta edição. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) esclarece que a praça da Vila da Barca recebeu roçagem e paisagismo, por duas vezes, este ano. "A praça está na agenda de roçagem, novamente, na primeira semana de setembro", completa a nota da Semma.

