Vendedor Raimundo Oliveira diz que odor forte de urina incomoda na praça Waldemar Henrique

Na praça Waldemar Henrique, localizada no bairro da Campina, em Belém, o vendedor ambulante Raimundo Oliveira, de 54 anos, diz que o odor de urina é constante no local. O problema traz incômodo para quem frequenta a praça.

O vendedor Raimundo Oliveira reclama do odor de urina na praça Waldemar Henrique (Wellyda Farias)

De acordo com o denunciante, a situação é ocasionada devido a quantidade de pessoas em situação de rua que vivem aos arredores da praça. "A praça é um pouco conturbada devido aos moradores de rua que ficam por aqui. Sinto odor de urina e fezes sempre por aqui, é constante", reclama.

O vendedor diz que a culpa do odor forte também é culpa dos próprios frequentadores da praça, que também utilizam o espaço para urinar. Raimundo trabalha há 20 anos no local, e já se acostumou com a situação." Não somente os moradores de rua, mas a própria população é culpada desse odor e sujeira", diz.

Para ele, a situação se resolveria se os órgãos competentes dessem mais atenção ao problema. "O Poder público deveria olhar mais para essas pessoas que vivem na rua, dar um suporte maior para que não tivessem essas reclamações", fala.

Raimundo também pontua a questão da iluminação na praça. " O poste que fica atrás da minha barraca está sem iluminação, tá meio a desejar a iluminação nesta área", afirma.

A redação integrada de O Liberal procurou a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) para falar sobre as pessoas em situação de rua que vivem na praça, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

Sobre a iluminação nos postes da área, a reportagem procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno.

