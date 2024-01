Taxista Paulo Roberto reclama da falta de manutenção na praça da República, em Belém

Uma das principais praças da capital, a praça da República, no bairro da Campina, está abandonada, de acordo com denúncias de quem passa todos dias pelo local e principalmente de quem trabalha na praça. É o caso do motorista de táxi, Paulo Roberto, que trabalha há 30 anos em um ponto de táxi localizado bem em frente à praça. Ele reclama da precariedade que está o local, que também é um dos pontos que fazem parte anualmente do percurso da imagem peregrina de nossa senhora de Nazaré durante o Círio, em Belém.

"Trabalho aqui há 30 anos como motorista de táxi e esta praça está abandonada", disse o motorista. Ele reclama não só da sujeira, mato alto, mas também da violência, segundo ele, assaltantes se aproveitam da falta de iluminação nos postes para cometer assaltos.

A praça que era para servir como lazer para a população, está completamente suja e com mato alto em alguns pontos. Além disso, não há bancos para sentar, os que têm estão quebrados. As lixeiras estão deterioradas, sem condições de serem utilizadas.

"Essa é a nossa principal praça de Belém, e esta nesta situação. Eu espero que o poder público faça alguma coisa pra acabar com esse descaso, mas infelizmente ninguém faz nada", reclamou. Além de todos os problemas mostrados pela reportagem, ainda há a falta de iluminação nos postes, o que torna o local deserto e propício para assaltos.

"Eu nunca tinha visto essa praça neste estado, já passaram tantas a administrações, mas essa está sendo a pior de todas", falou o taxista. O motorista conta que sente tristeza em ver um local que ele trabalha há tantos anos sendo esquecido pelo poder público. "Esta praça esta jogada, abandonada, cheia de mato alto e a violência tomou conta, infelizmente”, finalizou.

A Redação Integra de O Liberal procurou as Secretarias Municipais de Urbanismo, Saneamento e de Meio Ambiente para esclarecer o que será feito sobre os diversos problemas visíveis na praça, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

