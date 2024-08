Dona de casa Regina Oliveira reclama de calçada quebrada no Centro Comercial de Belém

No Centro Comercial de Belém, no bairro da Campina, a calçada no entorno da praça Maranhão está quebrada. A praça está localizada em frente à Igreja de Santana. A dona de casa Regina Oliveira, de 63 anos, diz que sua mãe já escapou de cair no local várias vezes.

A dona de casa Regina Oliveira, de 63 anos, diz que sua mãe já escapou de cair no local várias vezes (Reprodução/ Paulo Brito)

Moradora do bairro de Canudos, a denunciante sempre vai ao Centro Comercial para fazer compras, e reclama das dificuldades de locomoção. "É triste porque a gente passa e não é só aqui, até estava comentando com minha mãe sobre isso. Realmente está precisando de um reparo porque é difícil, minha mãe já escapou várias vezes de cair aqui", reclama.

"Uma vez ela estava sozinha, e só não caiu mesmo porque o anjo da guarda dela estava segurando ela, mas quase ela teve uma queda feia, então, é difícil a gente andar em uma cidade desse jeito", lamenta.

A dona de casa diz que a situação é de entristecer e que é simples de ser resolvida. "A gente fica triste e sabemos que dá para fazer algo. Estão arrumando outras coisas e não ajeitam aqui, que é o centro da cidade, que é onde caminhamos mais para fazer compras e as ruas estão quase todas desse jeito", diz.

No Centro Comercial de Belém, no bairro da Campina, a calçada no entorno da praça Maranhão está quebrada, dificultando a vida dos pedestres (Reprodução/ Paulo Brito)

A situação já é complicada para Regina, e mais ainda para pessoas com mobilidade reduzida. "Gostaria que as autoridades olhassem com mais carinho por nós, pois pagamos nossos impostos que não é pouco, ai quando precisamos de um local para caminhar está assim. As pessoas que vivem em cadeira de rodas é impossível transitar aqui", fala.

A falta de manutenção faz com que as pessoas deixem de frequentar o local (Reprodução/ Paulo Brito)

"Que o Poder Público tenha misericórdia de nós, e cuide um pouco mais da nossa cidade. É o que nós queremos, e que cuide bem das periferias também, ainda tem muita rua de difícil acesso por ai", pede Regina.

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) explica que se trata de uma calçada localizada no Centro Histórico da cidade, e que, para ser restaurada ou reformada depende de autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Secretaria Executiva de Estado de Cultura (Secult) e da Fundação Cultural de Belém (Fumbel). “A Seurb vai entrar com o pedido e, quando houver liberação destes órgãos patrimoniais, irá resolver o problema”, diz a nota.

