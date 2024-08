Autônomo Maycon Barbosa reclama de falta de acessibilidade em calçada na rua 28 de Setembro

A calçada da rua 28 de Setembro, próximo à rua Padre Prudêncio, no bairro da Campina, em Belém, está bastante deteriorada, irregular e com buracos. O autônomo Maycon Barbosa, de 23 anos, trabalha no Centro Comercial da cidade e diz que falta acessibilidade no local.

A rua é estreita e bastante movimentada. Veículos passam o tempo todo. Por causa da calçada quebrada o risco de acidente é grande, pois as pessoas precisam transitar no meio da via. "Estamos vivendo há mais de um ano e meio com essa situação de calçada irregular, a outra calçada ali também está do mesmo jeito, nos sentimos abandonados pelo Poder público", diz Maycon.

O autônomo Maycon Barbosa, trabalha no Centro Comercial da cidade e diz que falta acessibilidade no local. (Ivan Duarte | O Liberal)

VEJA MAIS

A falta de acessibilidade é algo que incomoda bastante o trabalhador, que diariamente presencia diversas situações de desconforto na área. "As pessoas idosas não têm acessibilidade e caem, as pessoas com comorbidades também não conseguem transitar aqui", fala.

O denunciante também pontua uma outra questão: o lixo acumulado no local. "Estamos em uma situação complicada, é muito lixo, não temos uma coleta seletiva efetiva aqui no comércio. Temos que jogar o nosso lixo ali no final do expediente, porque não temos um contêiner para descartar corretamente!", explica.

E o perigo não para por aí na rua 28 de setembro, Maycon relata acidentes que presenciou. "Tem um ferro exposto nessa calçada que as pessoas caem, já houveram casos de pessoas que caíram e quebraram ou fraturaram a perna. Uma vez um cadeirante não conseguiu passar e caiu aqui porque não temos acessibilidade nas calçadas", lamenta.

A calçada da rua 28 de Setembro, próximo à rua Padre Prudêncio, no bairro da Campina, em Belém, está bastante deteriorada, irregular e com buracos. (Ivan Duarte | O Liberal)

Para não perder a clientela, os vendedores fazem dinâmicas e quando são clientes mais idosos, eles prontamente correm para ajudá-los a subir na calçada. "Vamos até a porta para ajudar nossos clientes a descer do carro, ou ajudar a atravessar a calçada", relata.

"Estamos em um completo abandono aqui, a área do comércio está abandonada. Belém é uma cidade que não tem acessibilidade", desabafa.

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) informa que vai encaminhar uma equipe para fazer o reparo na calçada.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas