Vendedor Raimundo Viana diz que calçada está há 10 anos sem manutenção no Marco

A calçada onde funciona um ponto de espera de ônibus na avenida Almirante Barroso, na esquina da travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, está quebrada, causando quedas diariamente, segundo o vendedor Raimundo Viana, de 54 anos.

Ele trabalha com vendas no local há 10 anos, e relata que já viu muitas pessoas caindo por conta do problema. "De uns 10 anos pra cá abandonaram essa calçada aqui, aí está essa buraqueira toda. As pessoas caem direto, já vi várias pessoas caindo", diz.

Por ser um ponto de ônibus, o local é bastante movimentado. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam não prestando a devida atenção e tropeçam, e até mesmo caem na buraqueira. "As pessoas topam nessas irregularidades, uma senhora até torceu a perna. As pessoas ficam na pressa de pegar o ônibus e correm, acabam caindo", afirma.

O vendedor Raimundo Viana trabalha há 10 anos no local e diz que já presenciou várias pessoas caindo na calçada (Bruno Macedo | Reprodução)

Tem sido um desafio constante para pedestres caminharem em diversas calçadas de Belém, principalmente para quem uma locomoção mais limitada, como cadeirantes. Em dias de chuva fica ainda mais difícil transitar, mas para quem precisa sair de casa diariamente, o jeito é enfrentar os desafios.

"Isso aqui era pra estar tudo bonito, até porque funciona uma parada de ônibus, quando chove fica pior ainda, porque enche de poças de lama e as pessoas metem o pé na água suja", conta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

