Autônoma Denise Araújo reclama de buraqueira em rua na Cabanagem

Desde quando tinha 14 anos, a autônoma Denise Araújo mora na alameda João Bezerra, no bairro da Cabanagem, em Belém. Hoje, com 52 anos, ela lamenta o estado de abandono que se encontra a rua em que vive praticamente a vida toda. "Moro aqui desde os meus 14 anos, criei meus filhos aqui. Entra gestão e sai gestão e nada muda, só promessas. Nunca temos respostas de nada", diz.

(Carmem Helena / Reprodução)

Para a autônoma, sem asfalto e cheia de buracos, a alameda João Bezerra caiu no esquecimento. Denise conta que quando chove a rua fica alagada. "A gente sofre muito quando chove, fica tudo cheio de água aqui, sem condições alguma. Os vizinhos tapam a vala porque não corre a água. É o tempo todo esse problema e quem sofre somos nós moradores", fala.

VEJA MAIS

Denise já foi pessoalmente conversar com as autoridades competentes, e segundo ela, foi informada de que a alameda João Bezerra já havia sido asfaltada. " Eu e uma amiga minha fomos à prefeitura e lá disseram que essa rua já consta como asfaltada. Estamos sofrendo aqui com descaso, quando chove aparece rato, cobra, e enche as casas. É algo horrível que vivemos, num esquecimento", desabafa.

(Carmem Helena / Reprodução)

Segundo a denunciante, a rua alaga porque não tem saneamento básico, além disso, à noite também não há iluminação devida na área. "Não temos saneamento básico, a iluminação é péssima, a rua é escura, abandono total. Aqui alaga tanto quando chove, que a gente tem que sair pulando por cima de sapos, se arriscando até pegar uma doença", conta.

Legenda (Carmem Helena / Reprodução)

Quando precisam acionar um carros de aplicativo para fazer suas atividades fora da alameda, moradores relatam que é outra dificuldade. "Não temos nada aqui, carro de aplicativo entra com muita dificuldade, reclamando da rua esburacada", finaliza a moradora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.