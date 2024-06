Costureira Edinéa Mourão diz que buraco na passagem São José causa problemas

Moradores da passagem São José, localizada no bairro do Marco, em Belém, estão convivendo com uma situação comum atualmente na capital: a de ter problemas causados por um buraco na rua em que vivem.

A costureira Edinéa Mourão, tem 67 anos, e desde que nasceu mora na passagem São José. Segundo ela, há quatro meses o buraco está causando problemas na vizinhança. "Só está nos causando transtornos", comenta.

VEJA MAIS

Edinéa afirma que mesmo com o buraco, e com a sinalização de improviso feita pelos próprios moradores com pedaços de madeira, ainda existem motoristas que querem passar na via, devido ser uma rua que tem duas saídas. Ao insistir em passar no local, motoristas retiram a sinalização e passam por cima. O medo dos moradores é quebrar o cano novamente com o peso dos veículos.

"Quanto ao trânsito, as pessoas passam de carro por aqui e querem insistir em passar por cima do buraco. E se a gente deixar isso acontecer, vamos acabar ficando sem água porque vai estourar o cano ", explica.

De acordo com a costureira, a situação começou devido a um cano que estourou, causando vazamento. Foi realizado o serviço de conserto, mas o buraco se abriu pouco tempo depois no mesmo local. "Já é a terceira vez que estoura esse cano aqui, porque ninguém vem tapar esse buraco. Até hoje não vi ninguém vir aqui ver isso", lamenta.

O asfalto da rua também não está adequado. "Queria que fizessem um saneamento básico aqui e não ficar somente remendando, para acabar de vez com isso. É de três em três meses isso aqui. Tinham que trocar a tubulação, porque desde que me entendo por gente isso nunca foi trocado", pede a moradora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto. O órgão informou que enviará uma equipe até o local para verificar a situação e providenciar o reparo necessário.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.