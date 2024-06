Esteticista Elza Negrão fala sobre dificuldades por conta de buraco na pista, em Canudos

A esteticista Elza Negrão passa todos os dias pela travessa Segunda de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém. No local, bem em frente ao Edifício Luiz Pascoal, há um buraco que se abriu com o rompimento de uma tubulação, causando vazamento de água, segundo moradores. Agora, o buraco traz riscos para motoristas e pedestres.

O problema está localizado bem na esquina da via com a rua Silva Rosado, e por ser em um local de curva, o risco de acidentes aumenta. "Já faz umas duas semanas que este buraco está aí, eu passo todo tempo por aqui. Eu acho que é complicado pra gente atravessar, corremos risco até sermos batidos por um carro, porque eles dobram com velocidade", explica a esteticista de 37 anos.

Além dos perigos, alguns moradores ficaram sem o abastecimento de água, devido ao rompimento da tubulação. "Há dois dias faltou água aqui e passamos o dia sem. Só chegou à noite. Com certeza as pessoas estão sendo prejudicadas", afirma.

Já o engenheiro George Souza, morador do bairro há oito anos, comenta que a água ficou fraca desde quando o buraco se abriu. "A água está fraca em todas as casas devido ao vazamento", diz.

Ele se preocupa também com possíveis acidentes, pois já presenciou alguns. "Motociclistas já caíram e carros batem no fundo desse buraco ao passar, porque às vezes está cheio de água e não tem como visualizar a profundidade desse buraco", reclama.

A redação integrada de O Liberal procurou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para falar sobre o assunto. Por nota, a Cosanpa informou que "o vazamento foi retirado nesta quinta-feira (30). Nossas equipes estão no local realizando a recomposição asfáltica".

