Assistente social Suse Santos denuncia falta de iluminação pública no conjunto Paraíso dos Pássaros

No conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro Maracangalha, em Belém, a assistente social, Suse Santos relata que não aguenta mais os problemas que ela e a população enfrentam. A falta de iluminação pública na maioria das ruas do conjunto torna tudo mais difícil para quem trafega no local.

A assistente social, que está desempregada no momento, relata que teve sua casa arrombada recentemente devido a falta de luz no conjunto. Para ela, o problema da falta de iluminação facilita ainda mais a ação de criminosos.

"Só tem iluminação aqui quando passa carro e moto", conta. Além da falta de iluminação nas ruas, moradores também sofrem com a falta de coleta regular de lixo. A Suze conta que o carro da coleta demora para passar no conjunto.

Para Suse Santos, a falta de iluminação no conjunto facilita ainda mais a ação de criminosos. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

De acordo com ela, a coleta de lixo no local não está sendo feita de maneira correta há muito tempo, e por isso, o conjunto está sendo tomado por urubus e bichos peçonhentos. "A coleta de lixo não é feita regularmente há muito tempo, e com a chegada dos feriados prolongados piorou mais ainda. Nosso conjunto está tomado por lixo e dominado por urubus, pombos e até garças, ratos e muitas moscas. Além de animais peçonhentos que são atraídos pelo lixo e invadem nossas casas", desabafou a assistente social.

Ainda sobre a falta de coleta de lixo, Suse conta que em uma das ruas, há um terreno abandonado onde as pessoas jogam lixo, entulhos e até mesmo restos de animais mortos. Além disso, o local está com mato alto, e devido a escuridão, moradores temem assaltos. "Próximo desse terreno abandonado tiveram dois arrombamentos com furto de bicicleta só no mês de dezembro", relatou.

"Isso que estou falando são apenas algumas ruas, se você sair pelo conjunto, vai encontrar outras ruas em total escuridão, alagadas, esburacadas e com bueiros transbordando. Aqui também temos um sério problema com falta constante de água", complementou.

A Redação Integrada de O Liberou solicitou um posicionamento para a Secretaria de Municipal de Urbanismo (Seurb) e para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) mas até o momento não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS