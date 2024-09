Aposentado Diolino Rocha reclama de vazamento de água na alameda Hipólito

Há cinco dias, moradores da alameda Hipólito, no bairro do Marco, em Belém, convivem com os transtornos causados por um vazamento de água em uma dos canos da via. No local, a grande quantidade de água desperdiçada tem gerado revolta entre os moradores, segundo o aposentado Diolino Rocha, de 78 anos.

"Eu já fui cinco vezes atrás para resolver isso, hoje de manhã, por sinal, eu fui falar com o diretor da Cosanpa e mostrei as filmagens daqui. Me informaram que uma equipe viria hoje à tarde resolver e fazer o serviço, eu vou esperar, né?", diz.

VEJA MAIS

A preocupação dos moradores além de ser com a água desperdiçada é também com o piso da alameda. "Estamos preocupados com o piso que pode vir a ceder, porque já está um buraco. Eu paguei para um rapaz fazer esse serviço de jogar essa água para a vala, para não arriar nosso piso aqui e dar mais prejuízo para nós", relata.

O morador Diolino Rocha fala sobre os problemas causados pelo vazamento de água na alameda Hipólito. (Foto: Reprodução Raoni Joseph / Especial para O Liberal)

Segundo Diolino, a situação se deu por conta das más condições dos tubos que ficam debaixo do piso. Ele mora há 25 anos no local, e diz que o material já está defasado.

"Eu acho que foi por causa desse tubo que já tem mais de 40 anos aqui ligado, e foi ficando podre e abriu, vazando essa água aqui. Eu já tinha mandado fazer um tampão mas a pressão da água é muito forte aí saiu o tampão e agora está assim", afirma.

Como eu já disse, nossa preocupação é com a água desperdiçada, está jorrando água há cinco dias. Temos medo de ceder o piso. Eu peço que as autoridades resolvam esse problema o quanto antes, vou aguardar espero que cumpram com sua palavra", fala.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que o serviço necessário para a retirada do vazamento já está na programação das equipes técnicas.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.