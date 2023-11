Motorista Marcos Ferreira reclama de vazamento de água em trecho na travessa Dom Romualdo de Seixas

Um vazamento de água tem afetado um trecho da travessa Dom Romualdo de Seixas, entre as ruas Bernal do Couto e Cônego Jerônimo Pimentel, no bairro do Umarizal, em Belém. O problema ocorre desde o último dia 30 de outubro, segundo as denúncias. O vazamento teria iniciado devido a um furto de um registro de água da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que foi supostamente arrancado e pertence ao imóvel de uma fundação localizada no local. A denúncia é detalhada pelo motorista Marcos Ferreira.

As denúncias afirmam que um boletim de ocorrência foi realizado na delegacia da região por conta do caso. No entanto, nenhuma equipe da Cosanpa foi até ao local até o momento, mesmo com várias solicitações de vistoria sendo feitas pelos moradores do local. Além disso, o escoamento da água também se torna um perigo para quem trafega pelo local. Ainda segundo os denunciantes, por conta do grande acúmulo de água que fica empoçado, a situação gera riscos de quedas aos transeuntes.

Além disso, outro motivo de reclamações é a insegurança na área. Segundo o motorista Marcos Ferreira, algumas pessoas em situação de rua teriam furtado o registro do local, que fica afixado em uma estrutura para proteger o medidor de água. Com o rompimento do encanamento, um excesso de água jorra sem cessar, como é observado no local. Conforme os relatos dos denunciantes, grande parte da calçada fica tomada por água.

De acordo com o motorista, o vazamento de água também tem afetado o desenvolvimento dos trabalhos realizados por uma fundação nas redondezas. O registro de água que teria seria furtado pertenceria a esse imóvel. "Isso eles têm feito muito por aqui nas redondezas. Então, a gente também tá pedindo mais policiamento, mais rondas, porque isso sempre acontece", relata.

"Há cinco meses já arrancaram os registros. Já arrancaram em diversos outros lugares. Também já arrancaram as letras, o nome de um prédio todinho. A gente pede para a polícia dar mais uma olhadinha aqui. E, ainda, pede o auxílio da Cosanpa, porque já foi feito o pedido para virem ver. E até agora está aqui, não vieram resolver. Uma senhora que estava passando uma vez já escorregou aqui e quase cai", aponta Marcos.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que uma equipe técnica esteve no local. Ainda segundo o órgão, “os serviços necessários foram programados”, afirma a nota.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.