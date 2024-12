Aposentada Silvia Lopes reclama da falta de poda das árvores Rua Doutor Silva Rosado, em Belém

Moradores da Rua Doutor Silva Rosado entre as travessas Nina Ribeiro e Guerra Passos, no bairro de Canudos, reclamam da falta de poda nos vegetais da via. Isso vem causando curto circuito e até falta de energia nas residências localizadas na rua. A aposentada Silvia Lopes, de 71 anos, teme pela segurança.

“A nossa rua está abandonada. As árvores estão tomando conta da rua. Está enrolando árvores uma com a outra, dificultando até a passagem de carro. E isso tem trazido muito problema, está encobrindo os fios, está dando curto-circuito De vez em quando fica piscando as luzes nas nossas casas. Então, eu acho que a poda de árvore deveria ser mais presente, porque a nossa cidade tem muita árvore”, denuncia a aposentada.

A doméstica Edileusa Silva, 39 anos, comenta que os curtos circuitos causados pelos galhos das árvores já ocasionaram a interrupção no fornecimento de energia na rua por mais de 24 horas. “Deu um curto-circuito. Deu um curto-circuito aqui nesse transmissor que fica justamente na frente da residência da minha patroa. Tem pessoas que dependem da energia para fazer medicações, inclusive aqui na frente da residência onde eu trabalho. Tem pessoas doentes”, disse.

Silvia Lopes ressalta a importância das árvores para a cidade, porém, ela pede para que seja feita a podagem dos vegetais, pois estão causando riscos aos moradores da rua. “Nós precisamos do oxigênio, nós precisamos de árvores, mas precisam de cuidados, para que não que venha nos trazer prejuízo”, pede a moradora.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

