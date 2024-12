Aposentado Ivan Lima reclama do desrespeito a ciclofaixa na Travessa Lomas Valentina, na Pedreira

Ciclistas vem sofrendo com o constante desrespeito a uma ciclofaixa localizada na Travessa Lomas Valentina, entre as avenidas Duque de Caxias e Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. O aposentado Ivan Lima, 68 anos, diz que a situação perdura por mais de 7 anos, com carros usando o espaço destinado aos ciclistas como estacionamento.

“Todo dia eu passo por aqui e é sempre isso. Carro empatando nosso tráfego pela ciclofaixa, ficando parado aqui todos os dias. Fica ruim da gente se mover, obrigando a ir pela pista. Não podemos ir pela calçada porque é tudo desregulada. Tem mais de 7 anos que não vem ninguém aqui demarcar a ciclofaixa”, disse o ciclista.

O aposentado ressalta que a falta da sinalização no trecho é um dos maiores problemas enfrentados pelos ciclistas que precisam passar pela Travessa Lomas Valentina. “Aqui é carro estacionado, é entulho que as pessoas vem jogar bem aqui na ciclofaixa. Isso aqui era para ter uma demarcação, porque a que tem agora fica escondida. Tem motorista que pega na contramão só para estacionar na esquina. Precisa de uma demarcação melhor. Urgente.”, afirma Ivan Lima.

Ele pede para que as autoridades possam intensificar a fiscalização no perímetro, principalmente, na questão dos constantes desrespeitos aos direitos dos ciclistas. “O meu apelo é para que venham fazer uma fiscalização de verdade aqui nesse trecho. Precisamos que olhem mais para o ciclista; Tem vezes que nem os pedestres conseguem andar nas calçadas, porque tem carro estacionado nelas também. É preciso fazer alguma coisa aqui”, conclui o aposentado.

Em nota enviada na manhã desta quinta-feira (26/12), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que irá enviar uma equipe técnica para verificar a situação da sinalização na travessa Lomas Valentinas, no trecho das avenidas Duque de Caxias e Pedro Miranda. "A autarquia informa que estacionar o veículo sobre a ciclofaixa configura infração grave, conforme o artigo 181 do CTB, sujeito à aplicação de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida administrativa é a remoção do veículo", complementa a nota.

