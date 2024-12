Mototaxista Berg de Oliveira denuncia enormes buracos na Avenida Brasil, na Cabanagem

A situação precária da Avenida Brasil, no bairro da Cabanagem, em Belém, vem causando enormes transtornos para os moradores que precisam trafegar pela via. O mototaxista Berg de Oliveira, relata que diversos veículos já quebraram ao passarem pelos inúmeros buracos que tomam conta da Avenida Brasil.

“O progresso está vindo, é certo. Mas a nossa rua não está preparada para receber o aumento do tráfego por causa das obras que estão sendo feitas por aqui. Como podem ver, já não existe um número de buracos exatos, é só uma enorme cratera. Além de quebrar os carros, eu mesmo já caí aqui quando estava com um passageiro”, disse o mototaxista.

Berg de Oliveira também reclama que devido a situação da rua, já não consegue exercer suas funções como mototaxista na via. “Não tem nem como trabalhar. Eu já nem estou praticamente trabalhando, porque não tem como a gente sair aqui. Todo dia é acidente com o moto, com o carro aqui, isso é terrível. É perigoso até para os pedestres que estão aqui trafegando na calçada, porque os veículos estão desviando de um buraco pela calçada”, disse.

Ele pede para que o Poder Público olhe para a Avenida Brasil, pois ela se tornou um grande ponto de desvio das obras que estão sendo realizadas na Avenida Independência. “Nossa rua não estava preparada para esse aumento do movimento. Precisamos que algo seja feito urgentemente”, solicita Berg de Oliveira.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Lucas Quirino, com supervisão de Fabiana Barista