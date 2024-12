Lixo toma conta de calçada na Travessa WE 13-B, na Cidade Nova 2, em Ananindeua

Uma grande quantidade de lixo vem se acumulando há semanas na Travessa WE 13-B, na Cidade Nova 2, em Ananindeua. A aposentada Eduarda Damasceno, de 70 anos, moradora do local há mais de 40 anos, reclama do lixo acumulado no local que tomou conta da calçada e parte da rua.

“Até um tempo a coleta de lixo era bem regular, com 2 ou 3 vezes na semana. Mas agora não passa mais, e as pessoas, para deixarem na frente das suas casas o lixo, vem jogar aqui na rua. Está muito feio essa situação para quem mora aqui, como eu”, relata a moradora.

A aposentada também afirma que a situação vem trazendo enormes transtornos, como a infestação de insetos e a necessidade de andar pela rua, pelo fato do lixo tomar conta da calçada. “As coisas sujas atraem moscas, ratos, tudo o que você pode imaginar. Ainda por cima, temos que ir para o meio da rua, já que a rua já está metade tomada pelo lixo. Tem muito tempo que isso aqui fechou”, reclama Eduarda Damasceno.

“Eu acho que as autoridades devem ter mais cuidado com o cidadão que paga imposto, e um imposto alto aqui. O meu imposto é pago e eu me sinto lesada, por que a gente paga. O problema da luz aqui também não funciona. A realidade é que estamos abandonados aqui e pedimos alguma providência”, pede a moradora.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

