Aposentada Neuza Fernandes reclama de galhos de árvore no meio-fio, no Marco

No bairro do Marco, em Belém, a situação do meio-fio da Avenida João Paulo II tem gerado preocupação entre os moradores. Neuza Fernandes, aposentada de 78 anos, denuncia o acúmulo de galhos de árvores deixados após a poda, que não só comprometem a limpeza da área, mas também atraem lixo e entulho. Segundo ela, essa prática tem se tornado um problema constante, afetando a saúde pública da região.

De acordo com a aposentada, que reside na travessa do Chaco, próxima à via, a árvore foi podada há alguns dias, mas os restos ainda não foram removidos. Ela explica que normalmente é necessário esperar as folhas murcharem, mas esse processo tem se prolongado, o que tem gerado problemas para quem transita pela área, já que o local tem atraído descartes inadequados.

"As pessoas aproveitam o entulho das árvores e vão jogando outro tipo de lixo. Aí dificulta até o trabalho da remoção depois, porque em vez deles coletarem as folhas, já vão ter lixo e entulhos, como resto de alimentos e restos de construção", relata Neuza.

Galhos, lixo e entulho na avenida João Paulo II, em Belém (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

No período de chuvas, o acúmulo de galhos e restos de poda no meio-fio se torna ainda mais preocupante. Com a umidade constante, esses detritos acumulados favorecem o surgimento de mosquitos, roedores e outros animais, que podem se tornar vetores de doenças como dengue, leptospirose e outras infecções, colocando em risco a saúde dos moradores da área. "Prejudica a saúde, atraindo a dengue, os mosquitos, ratos, cobra e tudo o que não presta", reclama.

Sesan

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Como denunciar?

