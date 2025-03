Motorista Paulo Oliveira reclama de buraco na avenida Alcindo Cacela

Na avenida Alcindo Cacela, em frente ao Santuário São Judas Tadeu, no bairro da Condor, em Belém, um buraco está atrapalhando o fluxo de veículos e causando risco para a população. O motorista Paulo Oliveira, de 66 anos, mora no bairro e diz que o problema tem causado transtornos.

Segundo Paulo, o buraco já dura vários meses, inclusive, ele mesmo já caiu no local. "Já faz tempo que esse buraco está aqui, eu já me acidentei caindo nesse buraco de bicicleta. Eu vinha de lá para cá e um motoqueiro me fechou e acabei caindo. Estava chovendo, a água cobre o buraco, a gente pensa que é buraco raso, mas é muito fundo", relata.

Paulo comenta que a problemática não é somente neste trecho. "O problema vai continuar enquanto o poder público não vier ver essa buraqueira que está aqui, uma bagunça, a cidade toda está assim. Essa situação fica muito ruim para nós", lamenta

No local, é possível ver as diversas manobras que motoristas fazem para desviar do buraco. Com tráfego de caminhões pesados, o buraco tende a abrir mais, tornando a situação mais perigosa, principalmente por conta das chuvas intensas na capital. A água cobre o buraco, e fica impossível para os motoristas avistarem o problema.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno