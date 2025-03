Aposentada Fátima Braga reclama da falta de faixa de pedestre em cruzamento no Telégrafo

Um cruzamento perigoso no bairro do Telégrafo, em Belém, tem sido uma fonte de preocupação para quem atravessa a via, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A falta de faixa de pedestre no cruzamento da Travessa Djalma Dutra com a Curuçá deixa pedestres vulneráveis a acidentes. Fátima Braga, 74 anos, é uma das vítimas dessa situação, relatando dificuldades e medo ao atravessar o local.

“Para muita gente da minha idade, atravessar a rua é difícil. É preciso olhar, ter paciência, muito cuidado e atenção. Às vezes, sinto uma dor na perna que me deixa paralisada. Tenho um problema na perna, então preciso andar devagar. Felizmente, alguns motoristas têm consideração, param e nos deixam passar. Mas, no geral, atravessar aqui é muito difícil”, desabafa.

A idosa conta que já presenciou acidentes na região por conta da travessia arriscada e a falta de faixa de pedestre.

“Eu gostaria que as pessoas prestassem mais atenção às avenidas e ruas, especialmente às que são mais estreitas. Deveria haver uma faixa de pedestres aqui, principalmente para os idosos conseguirem atravessar com mais segurança”. diz.

Fátima finaliza com um apelo às autoridades responsáveis: “Está faltando a faixa de pedestres e também mais organização. Além disso, é necessária uma fiscalização constante, porque, mesmo com a faixa, sem fiscalização, a situação continua difícil. Eu acho um absurdo porque os governos só sabem olhar para a cidade, mas para a gente, na periferia, eles não olham”.

A reportagem de O Liberal procurou a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) para tratar do problema, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

