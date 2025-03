Comerciante Manoel Rocha reclama de buraqueira na rodovia Transcoqueiro 

O comerciante Manoel Rocha, de 67 anos, mora no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ele utiliza sua bicicleta como meio de transporte todos os dias e reclama da buraqueira na rodovia Transcoqueiro, no trecho que pertence ao município de Ananindeua. Ele diz que o problema já é antigo.

"Isso é um transtorno para nós que caminhamos aqui no dia a dia, as pessoas passam por aqui a pé, de carro, moto e bicicleta. E esse problema já está durando muito tempo. É um problema do poder público, não sabemos quem é que vem fazer o serviço", reclama.

A buraqueira faz com que motoristas e pedestres dobrem as atenções. Em dias chuvosos, a água acaba cobrindo os buracos, tornando a situação ainda mais perigosa. Ciclistas para se desviarem dos buracos, acabam trafegando pelas calçadas. "Temos o risco de vir de bicicleta e bater um pedestre. Nós queríamos que fizessem o trabalho de recuperação da via para dar melhores condições para os moradores e pedestres no geral", avalia Manoel.

No trecho da buraqueira, o fluxo de veículos é intenso, passam caminhões pesados, o que faz com que aumente a quantidade de buracos. Para o ciclista, os moradores só terão tranquilidade ao trafegar na área quando o problema for solucionado. "Que fizessem essa reparação aqui para andarmos com tranquilidade", diz.

Manoel relata outras dificuldades no local. "Eu me sinto abandonado pelo poder público com relação às vias aqui, porque temos essa dificuldade, além de não ter o acostamento adequado tem que dividir o espaço com caminhões, carros pequenos e moto e essa buraqueira aqui é um transtorno pra gente", lamenta.

A reportagem de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) para falar sobre o assunto. Em nota, a Sesan informou que a Transcoqueira está localizada na área limítrofe entre Belém e Ananindeua, "caso haja buracos no trecho sob a responsabilidade do município de Ananindeua, a equipe de manutenção será acionada o mais breve possível para realizar os reparos necessários, garantindo mais segurança e melhor trafegabilidade para os motoristas".