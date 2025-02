Cabeleireiro Frandinei Prestes reclama de lixo descartado em frente de escola municipal, no Guamá

Um descarte irregular de lixo está virando rotina na travessa Liberato de Castro, bem em frente da escola Frei Daniel, no bairro do Guamá, em Belém. O cabeleireiro Frandinei Prestes, de 65 anos, trabalha próximo àquela área e afirmou que a própria população descarta esses resíduos no local. Ele disse que o problema ocorre diariamente. “O dia de passar (o carro coletor de lixo) é segunda, quarta e sexta. Às vezes, o lixeiro acaba de sair daqui e vem o pessoal dali e dali e joga. O pessoal lá da (rua) ‘Caraparu’. O pessoal lá do frango, o e urubu espalha tudo”, contou, em entrevista gravada no dia 25 deste mês. “Só quem convive aqui é que sabe a situação”, completou.

Frandine disse que a população poderia até colocar lixo naquele local, mas desde que isso fosse feito nos dias certos. “Mas não. É direto. É toda hora jogando lixo aqui. É o dia todo”, afirmou. “Tá limpo aqui porque acabaram de tirar. Eles não levam entulho. Só no sábado o carro passa pegando o entulho. Mas já tem dois sacos ali. Aí, pronto. Não demora e já tá cheio”, lamentou Frandinei.

Ele contou um episódio ocorrido recentemente. “Um dia desses eu perguntei para um senhor que veio com uma caminhonete cheia se ele morava no mato. Ele respondeu que não. Eu disse: ‘Porque você veio de lá jogar aqui. Então lá não passa coleta de lixo. Lá da Caraparu ele veio jogar aqui. E vai só acumulando”, afirmou. Frandinei Prestes acrescentou que a situação é terrível. “É complicada a situação. Nunca acaba isso”, afirmou. “Ajeitaram o muro, que ficou até bonito. Ajeitaram a calçada. Mas conclusão: é lixo todo dia. Complicado”, acrescentou.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), que informou que vai encaminhar uma equipe para averiguar o problema e dar encaminhamento à solução em breve. "Sobre o descarte irregular de resíduos, a Secretaria pede a colaboração também da população, que deve evitar este tipo de prática e aguardar o caminhão coletor da concessionária. Em caso de entulho, até 1 metro cúbico por pessoa é retirado de forma gratuita pela Sezel, com a solicitação de pedidos disponível pelo WhatsApp (91) 98405-3100, em dias úteis e em horário comercial. A responsabilidade pelo serviço é da empresa concessionária de limpeza, que tem até 72 horas para atender ao chamado da população e agendar a coleta", diz a nota.

